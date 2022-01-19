Актер Гаспар Ульель скончался после падения на лыжах

Актер Гаспар Ульель в 2018 году на кинофестивале в Марокко

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет. Об этом в среду, 19 января, сообщил журналистам его агент. По данным СМИ, Гаспар Ульель, известный по фильмам «Это всего лишь конец света» и «Сен-Лоран. Стиль — это я», получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах.

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Как пишет BFMTV, актер столкнулся с другим лыжником на курорте Ля Розьер в департаменте Савойя. В момент приезда спасателей Гаспар Ульель был без сознания. Его доставили в больницу на вертолете. Как отмечает издание La Dauphine, актер был без шлема. Лыжник, столкнувшийся с Ульелем, не получил серьезных травм и не скрылся с места событий. Полиция не установила, что именно стало причиной случившегося.

Гаспар Ульель родился в 1984 году в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Свою первую важную роль он сыграл в комедии Мишеля Блана «Целуй, кого хочешь» в 2022 году. Тогда он был номинирован на кинопремию «Сезар». В 2004 году он сыграл в ленте Жан-Пьера Жене «Долгая Помолвка».

Среди других известных картин с участием Гаспара Ульеля — «Ганнибал: восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я» и «Это всего лишь конец света».

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