Уроки Ибицы: забастовка учителей в Париже прошла на фоне скандала с каникулами министра образования

В четверг, 20 января, во Франции (в первую очередь — в Париже) прошла акция протеста преподавателей — они недовольны «какофонией» санитарных ограничений в школах и нехваткой персонала. Власти еще до митингов пообещали уступки, но профсоюзы назвали их явно недостаточными. К тому же масла (для загара?) в огонь учительского недовольства подлила история с каникулами министра образования Жан-Мишеля Бланкера. Выяснилось, что, объявляя преподавателям всего за день до начала работы о том, какие новые санитарные ограничения они должны обеспечить в школах, сам министр находился на курорте Ибица. «Ужасный символ», — заявили профсоюзы, с которыми, по данным источников, согласен и президент Макрон. Министру пришлось оправдываться.

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На акции протеста в Париже 20 января вспоминали о каникулах министра. Но все-таки даже этот символический скандал (о котором подробно — ниже) не вывел на улицы много учителей: по данным профильного министерства, о забастовке сегодня объявили менее 2% работников образования.

Это в разы меньше, чем во время первой манифестации, которая прошла 13 января (тогда в ней участвовали около 40% работников начального образования и чуть менее 25% работников средней школы; при этом на улицы по всей стране, по данным полиции, на манифестацию вышло 78 тысяч человек).

Протестующие высказывают недовольство санитарными мерами в школах и требуют отставки министра. Париж. 13.01.2022 AP - Francois Mori

В этот четверг в Париже, как и неделю назад, протестующие прошагали от Сорбонны (начали в 14.00 = 16.00 МСК) — по бульвару Сен-Жермен — до бульвара Распай, завершив акцию у метро Sèvres-Babylone, в нескольких сотнях метров от здания министерства образования. К слову, на проведение сегодняшней манифестации префектура полиции не выдавала разрешения (так как организаторы опоздали с подачей заявки в положенный срок — за 3 дня), но накануне парижский префект Дидье Лальман объявил о том, что сотрудники правопорядка все равно «не будут мешать протестующим».

Профсоюзы заранее предупредили, что не надеются сегодня на высокий уровень мобилизации: по словам Гислен Давид, генерального секретаря Snuipp-FSU (ведущего профсоюза начальных школ), «трудно призывать учителей на (массовую) забастовку вторую неделю подряд». Так что цель сегодняшней акции — «сохранить давление (на власть) перед новой (крупной) мобилизацией», заявила она AFP.

Перед акцией коллектив, состоящий из нескольких учительских и родительских профсоюзов, объявил о том, что «хаос, вызванный управлением санитарным кризисом, заслуживает серьезного ответа» со стороны протестующих — несмотря на то, что прямо в день предыдущей акции власти объявили о некоторых мерах в ответ на их требования.

Министр образования Бланкер и премьер-министр Жан Кастекс, принявшие представителей профсоюзов 13 января, пообещали, в частности, «подкрепление» в виде 8 тысяч сотрудников, которые будут наняты «до конца 2022 года». (3300 преподавателей «у вас уже есть» до конца учебного года, объявил Бланкер, уточнив, что в дополнение к ним будут наняты «1500 помощников по воспитательной работе», а также «1500 временных административных сотрудников» для поддержки национальных инспекторов образования в начальных школах и «1700 сотрудников (для обеспечения мер) по борьбе с коронавирусом» в школах). Министр также сообщил, что «несколько сотен человек» получат постоянные контракты.

Кроме того, будут поставлены новые партии средств санитарной защиты — в частности, дошкольные учреждения (écoles maternelles) получат 5 миллионов масок FFP2. Наконец, министр повторил, что выпускные экзамены в старших классах, обычно проводимые в марте, могут быть отложены.

Профсоюзы посчитали объявленные меры «недостаточными», призвав «заполнить все необходимые вакансии для обеспечения замен» и «обеспечить школьные учреждения необходимым количеством средств защиты, намного превышающим заявленные объемы».

Французский «Ибица-гейт»

Как раз в промежутке между двумя протестными четвергами издание Mediapart опубликовало в понедельник, 17 января, материал под заголовком «Омикрон: Бланкер объявил о новом протоколе в школах — с Ибицы».

Вроде бы ничего незаконного не произошло: министр съездил в 5-дневный отпуск — и, кажется, за свой счет (по крайней мере, никаких сведений об обратном журналисты не представили). Объявление о новых крайне сложных санитарных правилах, которые чуть было не дезорганизовали работу школ, Бланкер сделал накануне первого посленовогоднего учебного дня 3 января.

Но «налицо несоответствие между тем, что представляет собой #Ibiza, и тем, чем живут [учителя]. Это разоблачение подпитывает раскол и ощущение презрительного к ним отношения, которое, возможно, испытывают многие сотрудники», — написала в твиттере профсоюзная деятельница Гислен Давид.

Этот маленький эпизод не добавил популярности министру и обострил недовольство преподавателей, которые и так были достаточно раздражены. Дезорганизация, вызванная в школах, когда ученикам приходилось сдавать все больше тестов на ковид, а директора были перегружены административными задачами, и последующее смягчение этого протокола в нескольких случаях, привели к чувству разочарования среди работников образования, отмечает France-Presse.

В итоге министру уже на следующий день после публикации Mediapart пришлось сначала оправдываться в Нацсобрании, а затем в эфире вечернего выпуска новостей общенационального телеканала TF1.

Вероятно, «я должен был выбрать другое место (для отдыха)», — сказал министр перед депутатами, добавив, что «сожалеет» о том, что не принял в расчет «символическое значение» Ибицы. В то же время господин Бланкер подчеркнул, что место никак не повлияло на его действия. «В другом месте» я бы «не объявил каких-то других решений», — заверил глава минобразования.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер в эфире телеканала TF1. AFP - THOMAS SAMSON

«Возможно, это была небольшая ошибка», — признал он затем в программе новостей TF1 в 20 часов, подчеркнув при этом, что «если смотреть на вещи холодно, то не стоит каждый день бить себя в грудь, (только) потому что ваши противники хотят вас дестабилизировать».

Тем не менее, для протестующих это стало еще одним поводом бить в барабаны. А левая оппозиция в парламенте в очередной раз требует отставки министра. Источник телеканала RTL в правительстве заявил, что и президент «взбешен» скандалом с Ибицей — так как ему совсем не хочется, чтобы власть накануне выборов раздражала преподавателей. Тем более, что Макрон объявил образование одним из приоритетов президентской пятилетки.

Но и отставка министра — не лучший выход перед выборами.

Об этом, в частности, может свидетельствовать заявление официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя: «Существует правило, установленное для правительства, когда речь идет об отпуске: вы должны быть всегда на связи, всегда в работе. У меня нет оснований полагать, что в случае с господином Бланкером дело обстояло иначе».

Похоже высказался и премьер-министр Жан Кастекс.

«Я дал четкие инструкции: не находиться не более чем в 2-2,5 часах от Парижа и быть доступным в любое время. Соблюдал ли господин Бланкер эти инструкции? Ответ — "да"», — заявил глава правительства. «Могут ли министры взять несколько дней отпуска во время рождественских каникул? Ответ очевиден — "да", хотя бы для того, чтобы быть готовым к новому учебному году. […] Разве тот факт, что господин Бланкер или некоторые его коллеги были в отпуске, помешал нам принять (необходимое) решение? Ответ — нет, государственный аппарат работал».

Следующая акция протеста работников образования намечена на 27 января.

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