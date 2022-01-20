Во Франции вакцина станет пропуском: тех, кто не привился от COVID, ждут серьезные ограничения

Для доступа в большинство общественных мест во Франции теперь придется показывать «вакцинальный пропуск».

Во Франции в ближайшие дни должен вступить в действие закон о введении «вакцинальных пропусков». Эта мера призвана создать максимальные трудности тем жителям страны, которые еще не привились от коронавируса. Парламент уже проголосовал за закон, его вступление в действие задерживается в связи с обращениями двух групп оппозиционных парламентариев в Конституционный совет (КС) Франции с требованием наложить запрет на принятие документа. КС объявил, что ответ на обращения будет обнародован в пятницу, 21 января. А уже с 22 января закон может вступить в силу, надеются в команде президента Макрона.

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Официальное название документа, который был принят нижней палатой парламента (Нацсобранием) 16 января, — законопроект, укрепляющий средства управления кризисными ситуациями в здравоохранении и вносящий изменения в кодекс общественного здравоохранения.

КС должен рассмотреть обращение двух групп парламентариев (одна — сенаторы из Соцпартии, другая — депутаты, в основном, из крайне левой «Непокорной Франции»), опротестовавших закон из-за того, что он, по их мнению, противоречит принципу обеспечения «основных свобод» граждан. Первая группа требует изменения документа, вторая — его полной отмены.

Тем не менее, источники в правительстве, опрошенные AFP, а также глава президентской фракции в Нацсобрании Кристоф Кастанер надеются, что препятствий со стороны КС не возникнет. Если все так и будет, то закон вступит в действие в самые ближайшие дни — возможно, уже 22 января. В крайнем случае — с начала будущей недели.

Изначально принятие и вступление документа в силу планировалось до 15 января, но чуть отодвинулось — в том числе, из-за резкого высказывания Эмманюэля Макрона в адрес противников вакцинации (в знак протеста против президентского заявления депутаты от оппозиции смогли добиться приостановки рассмотрения законопроекта).

Результаты итогового голосования за законопроект в Нацсобрании. 16.01.2022 AFP - THOMAS COEX

Как получить «вакцинальный пропуск»

Статья 1 предусматривает, что «вакцинальный пропуск» (ВП) будет требоваться для допуска в общественные места и в транспорт во Франции для людей в возрасте от 16 лет и старше.

«Вакцинальные пропуска» вводятся вместо действовавших с июля 2021 года «санитарных пропусков». Главное отличие в том, что по новым правилам для посещения общественных мест будет уже недостаточно свежего отрицательного теста на коронавирус, нужно пройти «полную схему вакцинации» — привиться 1 раз, если это однодозовая вакцина, или 2 раза (это качается большинства вакцин).

При этом, начиная с 15 февраля, после прохождения «полной схемы» потребуется ревакцинация — не позднее, чем через 4 месяца после получения последней дозы вакцины.

На сайте системы обязательного медицинского страхования создан сервис, позволяющий рассчитать дату, когда необходимо пройти ревакцинацию.

Кроме того, «вакцинальный пропуск» смогут получить люди, переболевшие коронавирусом и имеющие справку о выздоровлении — в этом случае ВП будет действовать 6 месяцев после получения положительного теста, объяснял в Нацсобрании министр здравоохранения Оливье Веран.

Где их будут требовать

«Вакцинальные пропуска» будут требоваться для доступа в рестораны и бары, кинотеатры и музеи, а также на ярмарки, семинары и торговые выставки, на концерты и спектакли (если на них собирается более 50 человек), для доступа в межрегиональный общественный транспорт (самолеты, поезда, автобусы дальнего следования).

В случае с транспортом существуют исключения: пропуск не потребуется, если поездка совершается по «веским семейным или медицинским причинам» (например, в случае тяжелой болезни или смерти родственника). При этом все равно понадобится предоставить отрицательный тест — «за исключением экстренных случаев». Еще одно исключение — ВП не обязателен при совершении поездок на Корсику и на Заморские территории, где остаются в действии «санитарные пропуска».

Потребуется ВП и для входа в крупные магазины и торговые центры (площадью более 20 000 квадратных метров) — но решение о необходимости введения этого ограничения отдается на откуп префекта полиции каждого региона.

Кроме того, получить ВП необходимо для того, чтобы иметь право продолжать работу: по данным Francetvinfo, это коснется примерно 1,8 млн человек, в основном тех, кто работает в сфере обслуживания: в кинотеатрах, театрах, спортивных залах, библиотеках, а также в ресторанах, кафе, дискотеках, на ярмарках, в универмагах, крупных торговых центрах и т. д. Получить допуск на рабочее место можно будет и в случае «обязательства пройти полную схему вакцинации».

После вступления закона в силу в большинстве случаев уже будет недостаточно отрицательного теста на коронавирус для допуска в общественные места. На фото: пункт тестирования на Елисейских полях. AP - Michel Euler

Для допуска в клиники или врачебные кабинеты ВП не будут нужны, но, при этом, необходимо соблюсти одно из условий, требуемых для получения «санитарных пропусков» (то есть, в случае отсутствия полной вакцинации, нужен или негативный тест, или справка о выздоровлении). Это касается и самих пациентов, и их сопровождающих — исключения только для случаев неотложной медпомощи.

Наконец, еще одно исключение из обязательства получения ВП сделано для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет* — они для допуска в общественные места и в транспорт по-прежнему будут предъявлять «санитарные пропуска».

Ужесточение наказаний

В новом законе предусмотрено ужесточение наказаний за нарушение мер санитарной безопасности, а также подделку документов. Например, предприятия, не выполняющие в полной мере распоряжения правительства о переводе работников на «удаленку», могут быть оштрафованы на 500 евро (за каждого сотрудника) — на общую сумму, не превышающую 50 тыс. евро.

За предоставление «вакцинального пропуска», принадлежащего иному человеку, грозит штраф в 1000 евро (ранее за предоставление подложных санитарных пропусков полагался штраф в 135 евро).

Владение несколькими фальшивыми ВП может обернуться штрафом до 75 тысяч евро и наказанием до 5 лет тюрьмы.

Для нарушителей также предусмотрена возможность избежать наказания в случае обязательства пройти полную схему вакцинации. Таким образом, «антиваксерам» дается шанс на исправление.

Правда, еще вопрос — многие ли станут им пользоваться. Демонстрации противников санитарных ограничений проходят по Франции по субботам уже несколько месяцев. В Париже число участников в отдельных случаях доходило до 50 тысяч. Кроме того, во время принятия закона о ВП депутаты подали в полицию сотни жалоб из-за угроз, полученных от «антиваксеров».

Манифестация противников вакцинации. Париж. 15.01.2022 AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

«Текст (закона о „вакцинальных пропусках“) основан на том, что мы знаем о вирусе, и чем мы располагаем для эффективной борьбы с ним», — сказала, выступая в Нацсобрании, Бриджит Бургиньон, министр автономии при министерстве солидарности и труда.

По данным французского минздрава, за последнюю неделю среднее ежедневное число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 300 тысяч (сравните с цифрами в России, где население более чем в два раза выше).

Согласно данным последнего соцопроса, введение «вакцинальных пропусков» поддерживают 58% жителей Франции.

* 16 лет — это возраст, начиная с которого человек может пройти вакцинацию, не спрашивая разрешения родителей или законных опекунов.

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