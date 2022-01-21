Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран представили график снятия в стране санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

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Объявления были сделаны вечером в четверг, 20 января после заседания Санитарного совета безопасности. Несмотря на то, что накануне во Франции было выявлено более 400 тысяч случаев заражения, ситуация начинает улучшаться, заверил премьер-министр. «Волна Омикрона начинает замедляться», — сказал Жан Кастекс.

К тому же власти надеются на улучшение ситуации с вакцинацией (хотя во Франции она и так — одна из лучших в мире) после того, как с понедельника, 24 января, начнут действовать «вакцинальные пропуска» (в случае положительного решения Конституционного совета, которое должно быть вынесено 21 января). Со 2 февраля перестанет быть обязательным требование о переводе сотрудников на удаленную работу на три дня в неделю. Удаленная работа будет лишь «рекомендована». Кроме того, больше не будет ограничений на количество людей, которых могут принимать общественные здания (магазины, кинотеатры, стадионы, …). Отменят и обязательное ношение масок на улицах — мера, которая пока действует в отдельных городах.

С 16 февраля будут отменены другие меры. Таким образом, пить на стадионах, в кинотеатрах и на транспорте будет «снова разрешено». Будет возможно проведение концертов, откроются дискотеки. В барах будет разрешено подавать посетителям еду и напитки (при этом, есть и пить разрешат только «стоя»). Будет снят и запрет на продажу еды в поездах, кинотеатрах, на стадионах…

Наконец, после февральских каникул можно будет смягчить санитарный протокол в школах. Жан Кастекс упомянул о возможной отмене обязательного ношения масок в начальных школах и новой системе использования тестов и самотестирования.

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