Во Франции вынесли приговоры по делу о расходах администрации президента Саркози

Клод Геан сегодня не присутствовал на вынесении приговора, так как отбывает наказание в тюрьме по другому делу. На фото: г-н Геан в парижском суде в первый день процесса, 18.10.2021

Суд в Париже вынес в пятницу, 21 января, приговоры по делу о расходах администрации президента Николя Саркози в период его правления (2007 -2012). Клод Геан, экс-глава президентской администрации, ближайший сотрудник Саркози, получил реальный срок.

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Бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан и госпожа Эммануэль Миньон, работавшая директором кабинета президента, предстали перед судом за то, что в период с 2007 по 2012 год заказали проведение опросов на миллионы евро у компании Патрика Бюиссона, тогда близкого советника президента, у компании Пьера Джакометти, бывшего специалиста по опросам, а также у института Ipsos… И все это было сделано без конкурсов и объявления тендеров.

Суд, начавшийся в октябре 2021 года, признал виновными четверых подсудимых, сообщила корреспондент RFI.

77-летний Клод Геан, с декабря находящийся в заключении в парижской тюрьме Санте из-за предыдущей судимости, был приговорен к одному году лишения свободы, включая 8 месяцев тюремного заключения, с отсрочкой исполнения приговора. Господин Геан на зачитывании приговора не присутствовал, его интересы представлял адвокат.

Патрик Бюиссон получил два года лишения свободы условно и штраф в размере 150 000 евро. Пьер Джакометти приговорен к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 000 евро. Эммануюль Миньон приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно.

Бывший сотрудник службы общественного мнения президентской администрации Жюльен Вольпре был оправдан.

Защита Колада Геана заявила AFP о том, что подаст апелляцию.

Николя Саркози, на которого в этом деле распространялся президентский иммунитет, вызывался в суд только в качестве свидетеля. Он хранил молчание, ссылаясь на принцип разделения властей.

Ранее, 30 сентября 2021 года, суд признал Саркози виновным по другому делу — о незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года и приговорил его к году тюрьмы. Отбывать наказание Саркози будет под домашним арестом с электронным браслетом. В марте 2021-го Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому «делу о прослушках». Тогда экс-президент получил три года лишения свободы, из которых два — условно.

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