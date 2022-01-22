За три месяца до президентских выборов Макрон лидирует в опросах общественного мнения

Действующий глава государства Эмманюэль Макрон до сих пор официально не объявил о своей кандидатуре.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон сохраняет лидерство в президентской гонке за три месяца до даты голосования. Он опережает своих ближайших конкуренток на 10 процентных пунктов. Об этом в субботу, 22 января, пишет Le Monde со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного 14-17 января группой Ipsos-Sopra Steria.

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Если бы первый тур выборов прошел в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства получил бы 25% голосов избирателей. Его ближайшие конкурентки — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и кандидатка от правых «Республиканцев» Валери Пекрес набрали бы по 15,5% голосов каждая.

Во втором туре, согласно данным того же опроса, Эмманюэль Макрон победил бы Марин Ле Пен с результатом 57% против 43% голосов. В случае выхода во второй тур представительницы «Республиканцев», действующий президент мог бы рассчитывать на 54% голосов против 46% у Пекрес.

Еще один участник президентской гонки, крайне правый публицист Эрик Земмур пока что имеет поддержку только 13% избирателей и занимает четвертое место в рейтинге претендентов на президентское кресло.

Политики левого толка пока что имеют мало шансов на выход во второй тур. За лидера крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люка Меланшона готовы сейчас проголосовать 8% избирателей, кандидат от «зеленых» Янник Жадо получил бы только 7% голосов, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира — 5%, а мэр Парижа Анн Идальго — 3,5% голосов избирателей.

Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. Если в ходе голосования ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов состоится спустя две недели — 24 апреля. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили 14 человек. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон до сих пор официально не объявил о своей кандидатуре.

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