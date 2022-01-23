Французский военнослужащий погиб при обстреле военного лагеря в Мали

Французский военнослужащий Александр Мартен погиб в результате нападения на военный лагерь в Мали в субботу, 22 января. Еще девять французских военных получили ранения.

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О гибели служащего 54-го артиллерийского полка комунны Йер (департамент Вар) Александра Мартена в воскресенье, 23 января, сообщил Елисейский дворец. В официальном заявлении отмечается, что он был убит в Гао во время обстрела одного из лагерей, участвующих в операции «Бархан».

Le brigadier Alexandre Martin du 54ème régiment d’artillerie de Hyères est mort au combat, pour la France, dans l’accomplissement de sa mission au Mali. Le Président s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses frères d’armes.https://t.co/o1JuzeL3mE — Élysée (@Elysee) January 23, 2022

В Генеральном штабе вооруженных сил Франции заявили, что лагерь в Гао подвергся обстрелу около 17 часов 22 января с позиций, расположенных в 5-6 км к северо-востоку. Александр Мартен получил серьезные ранения, ему была незамедлительно оказана медицинская помощь, однако спасти капрала не удалось. Еще девять военнослужащих получили легкие ранения, в настоящее время их состояние не вызывает беспокойства.

Profonde tristesse à l’annonce de la mort au combat du brigadier Alexandre Martin le 22/01 à Gao au Mali. Je salue son engagement. Toutes mes pensées vont vers sa famille, ses proches et ses frères d’armes. pic.twitter.com/uGk9l4wurj — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) January 23, 2022

В Елисейском дворце от имени президента Эмманюэля Макрона выразили соболезнования семье, близким, а также сослуживцам Александра Мартена. «Президент Республики приветствует смелость военнослужащих в Сахеле и выражает им доверие. Он подтверждает решимость Франции вместе с ее партнерами продолжать борьбу с терроризмом в регионе», — говорится в заявлении.

Александр Мартен стал 53-м французским военнослужащим, погибшим в Сахеле с 2013 года.

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