Французский военнослужащий погиб при обстреле военного лагеря в Мали

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О гибели служащего 54-го артиллерийского полка комунны Йер Александра Мартена сообщил Елисейский дворец.
О гибели служащего 54-го артиллерийского полка комунны Йер Александра Мартена сообщил Елисейский дворец. © French military
RFI
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Французский военнослужащий Александр Мартен погиб в результате нападения на военный лагерь в Мали в субботу, 22 января. Еще девять французских военных получили ранения.

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О гибели служащего 54-го артиллерийского полка комунны Йер (департамент Вар) Александра Мартена в воскресенье, 23 января, сообщил Елисейский дворец. В официальном заявлении отмечается, что он был убит в Гао во время обстрела одного из лагерей, участвующих в операции «Бархан». 

В Генеральном штабе вооруженных сил Франции заявили, что лагерь в Гао подвергся обстрелу около 17 часов 22 января с позиций, расположенных в 5-6 км к северо-востоку. Александр Мартен получил серьезные ранения, ему была незамедлительно оказана медицинская помощь, однако спасти капрала не удалось. Еще девять военнослужащих получили легкие ранения, в настоящее время их состояние не вызывает беспокойства. 

В Елисейском дворце от имени президента Эмманюэля Макрона выразили соболезнования семье, близким, а также сослуживцам Александра Мартена. «Президент Республики приветствует смелость военнослужащих в Сахеле и выражает им доверие. Он подтверждает решимость Франции вместе с ее партнерами продолжать борьбу с терроризмом в регионе», — говорится в заявлении. 

Александр Мартен стал 53-м французским военнослужащим, погибшим в Сахеле с 2013 года.

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