Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб при попытке пересечь Атлантику на лодке

В ночь с четверга на пятницу Жан-Жак Савен включил аварийные радиомаяки на гребной лодке, а затем перестал выходить на связь. Береговая охрана Португалии засекла лодку возле Азорских островов, судно было перевернуто, пришлось задействовать дайверов. В субботу, 22 января, тело путешественника было обнаружено внутри лодки.

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На странице Савена в фейсбуке его близкие разместили публикацию, в которой говорится: «К сожалению, в этот раз океан оказался сильнее нашего друга». У 75-летнего Савена остались жена и дочь Манон.

Жан-Жак Савен начал свое путешествие в Португалии: его гребная лодка «L'Audacieux» (отважный, смелый) отправилась в путь из порта Сагреш 1 января. 14 января Савен отметил 75-летие. Путешественник расчитывал примерно через три месяца прибыть в порт на Французских Антильских островах.

Жан-Жак Савен и «бочка», в которой он пересек Атлантику в 2019 году. GEORGES GOBET / AFP

В соцсетях Савен вел путевые заметки. Перед тем, как перестать выходить на связь, в своем инстаграме он писал, что взял курс на порт в Понта-Делгада, а также упоминал неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и волны. Он также писал о том, что солнечные батареи, с помощью которых он заряжал опреснитель воды, вышли из строя, и ему пришлось использовать ручной опреснитель, что стоило путешественнику много сил и энергии.

Бывший десантник Савен стал известен в 2019 году после того, как пересек Атлантику в неуправляемой «бочке» — специально сконструированной для путешествия капсуле, которая направлялась течениями и ветрами. Тогда за 127 дня Савен преодолел расстояние от Канарских островов до порта в Карибском море. В новое путешествие Савен отправился, так как хотел стать самым возрастным путешественником, которому бы удалось пересечь Атлантический океан на лодке.

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