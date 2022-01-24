Во Франции вступил в силу закон о «вакцинных пропусках»

Надпись у входа в один из ресторанов Ниццы: "Просим вас сразу же предоставить вакцинный пропуск. Спасибо"

С понедельника, 24 января, во Франции начал действовать закон о «вакцинных пропусках». «Вакцинные пропуска» пришли на смену действовавшим ранее «санитарным пропускам» в местах культуры, отдыха и досуга, а также в транспорте дальнего следования.

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Главное отличие «вакцинных пропусков» от «санитарных» заключается в том, что свежего теста на коронавирус отныне недостаточно для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, спортзалов и других общественных пространств, а также пользования междугородним транспортом. Для получения вакцинного пропуска необходимо пройти полную схему вакцинации.

По словам министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, санитарные пропуска, которые действовали с лета 2021 года, доказали свою эффективность и помогли экономике страны.

«Благодаря санитарным пропускам нам удалось избежать закрытия предприятий и защитить рабочие места. Я думаю, что вакцинные пропуска будут еще более эффективными. Они защищают рестораторов, отельеров, всех тех, кто работает с посетителями, потому что благодаря им мы избегаем заражений, и заведения остаются открытыми», — заявил Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Franceinfo в понедельник, 24 января.

«Вакцинные пропуска» пришли на смену «санитарным пропускам», которые выдавались при получении сертификата либо о полной вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе, либо при наличии свежего отрицательного теста на ковид.

Новый закон предписывает пройти полную схему вакцинации — одна или две прививки от коронавируса в зависимости от типа вакцины, а также бустерная доза — для всех граждан старше 16 лет. При этом люди в возрасте от 16 до 17 лет могут не делать бустерной прививки. Для подростков в возрасте от 12 до 15 лет продолжает действовать прежний санитарный пропуск.

Сертификат о недавно перенесенной коронавирусной инфекции также дает возможность получить «вакцинный пропуск» сроком действия до полугода.

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