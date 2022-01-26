Во Франции скончалась Мари-Клер Шевалье, символ борьбы женщин за право на искусственное прерывание беременности

В воскресенье, 23 января, во Франции в возрасте 66 лет ушла из жизни Мари-Клер Шевалье, судебный процесс над которой поставил в 1972 году перед французским обществом вопрос о необходимости легализации абортов. Его широкого обсуждение привело три года спустя к принятию закона Симоны Вейль о декриминализации искуственного прерывания беременности. Защищавшая девушку адвокат Жизель Алими стала крупной фигурой французского феминизма.

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В 1972 году судебный процесс Мари-Клер Шевалье стал символом борьбы французских женщин за право на искусственное прерывание беременности. В возрасте 16 лет девушка стала жертвой изнасилования, результатом которого стала беременность. При поддержке семьи несовершеннолетняя жертва изнасилования прибегла к незаконному в то время аборту. После доноса со стороны насильника она предстала перед судом. Еще четырем женщинам, в том числе матери Мари-Клер, предъявили обвинение в сообщничестве.

Семья обратилась за помощью к Жизель Алими, адвокату, которая незадолго до того защищала алжирскую активистку Джамилу Бупаша, изнасилованную и подвергшуюся пыткам со стороны французских солдат.

Жизель Алими являлась крупной фигурой французского феминизма. В 1971 году она стала единственным адвокатом, подписавшим «Манифест 341». Документ объединил женщин, признававшихся в том, что они уже делали аборты, и требовавших декриминализации прерывания беременности.

En 1972, un procès pour l'histoire ⚖️ Retour sur le procès de Bobigny, où Gisèle Halimi assurait la défense d'une femme mineure ayant avorté après un viol : une étape essentielle dans la lutte des femmes pour le droit à l'avortement. #GiseleHalimi pic.twitter.com/VFfFtWVXHX — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 28, 2020

В 1982 году Алими добилась голосования по вопросу квот для женщин на выборах, а затем вместе с Робером Бадентером подготовила закон, отменявший необходимость совершеннолетия для гомосексуальных отношений. В 2021 году 35 000 человек подписали петицию о переносе праха Жизель Алими в парижский Пантеон, усыпальницу великих людей Франции. Однако в августе президент Макрон заявил, что «по согласованию с семьей» Алими ей будут отданы национальные почести в парадном дворе парижского Дома инвалидов.

От уголовного процесса к политическому

Блестящая защита Алими превратила уголовный процесс Шевалье в политический. В суд города Бобиньи поддержать Мари-Клер и ее адвоката пришли многочисленные активистки Движения за освобождение женщин (MLF).

Обращаясь к судям и присяжным, Алими обрушилась с резкой критикой на закон от 1920 года, запрещавший не только аборты, но и контрацепцию, а также «пропаганду контрацепции». Ее речь на суде вошла в историю:

«Вот она, перед вами, господа. Сделав аборт, она нарушила закон. Сейчас она предстала перед вашим судом. Не это ли само по себе — признак притеснения? Простите меня, господа, но я должна буду сегодня все высказать. Посмотрите на вас и посмотрите на нас. Четыре женщины предстали на суд четырех мужчин. Чтобы говорить о чем? О зондах, о матках, о беременностях, об абортах! Существует ли еще сегодня во Франции, стране, которую мы называем „цивилизованной“, право выносить обвинительный приговор женщинам за то, что они распорядились собственным телом или помогли одной из них распорядиться им?»

Мари-Клер Шевалье, ставшей за время процесса публичной фигурой, что потребовало от несовершеннолетней девушки немалой смелости, была оправдана. Ее матери присудили штраф в 500 франков условно, а женщина, совершившая операцию, была приговорена к году заключения, также условно.

Через три года после одержанной Алими победы во Франции был принят закон, легализировавший аборты. Он получил имя подготовившей его Симоны Вейль, в то время министра здравоохранения. Благодаря закону Вейль, при искусственном прерывании беременности во Франции женщина не должна объяснять причины своего решения.

Франция и другие страны ЕС

Аборты во Франции разрешены до конца двенадцатой недели беременности, то есть до конца четырнадцатой недели аменореи. Французское законодательство также сохраняет положение, позволяющее медикам отказаться делать аборт в связи с убеждениями.

Политика государств ЕС в отношении абортов неодинакова.

Мальта — единственная страна, в которой аборты полностью запрещены. Нарушительницам закона грозит тюремный срок до трех лет. С 2021 года серьезным образом ограничено право на искусственное прерывание беременности в Польше — аборт разрешен только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. В 2016 году польские женщины лишились возможности решать судьбу собственной беременности даже в случае тяжелого врожденного порока развития плода.

В 2021 году десятки тысяч поляков вышли на демонстрацию после того, как 30-летняя женщина умерла от сепсиса после смерти плода. По словам семьи, врачи «заняли выжидательную позицию» из-за новых правил, ограничивающих возможность легального аборта.

26 января 2022 года правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Всемирная организация против пыток и ряд других заявили, что закон об абортах в Польше имел «разрушительные последствия». 37-летняя Агнешка Т. , мать троих детей, скончалась в больнице во время беременности близнецами, после того как один из плодов погиб. Удаление мертвого плода было запрещено законом, пока другой плод оставался жив.

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