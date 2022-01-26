Исследование: большинство французских евреев вынуждены скрывать свою религию

Акция протеста против антисемитизма в Марселе в ноябре 2019 года

Накануне международного дня памяти жертв Холокоста «Американский еврейский комитет» (AJC) и французский Фонд политических инноваций (Fondapol) публикуют совместное исследование об антисемитских настроениях в стране. Выводы выглядят печально: большинство французских евреев говорят, что сталкивались с антисемитским поведением и вынуждены скрывать свою религиозную принадлежность. Сильнее всего антисемитские настроения проявляются во Франции в школах и университетах.

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Согласно опросу Французского института общественного мнения Ifop, проведенному для «Американского еврейского комитета» (AJC) и французского Фонда политических инноваций (Fondapol), 2021 год был отмечен ростом антисемитских инцидентов. Большинство французских евреев, опрошенных в рамках исследования, говорят, что сталкивались с антисемитским поведением: «от насмешек, оскорблений и словесных угроз до физической агрессии». Результаты исследования и опроса публикуют в среду, 26 января, издание Le Parisien и радиостанция France Inter.

Ношение религиозной символики — кипы или звезды Давида — напрямую влияет на уровень агрессии. 78% опрошенных говорят, что когда на них была одежда с религиозной символикой, они сталкивались с вербальной агрессией; 29% — с физической, в первую очередь, на улице.

Предрассудки в отношении евреев во Франции остаются неизменными. Почти треть французов (30%) полагают, что евреи в среднем богаче остальных. Один француз из четырех верит, что у евреев слишком много власти в мире финансов и медиа.

Наиболее восприимчивыми к антисемитскому дискурсу оказались мужчины старше 65 лет. Кроме того, исследователи отмечают, что эта риторика легче всего распространяется среди французских крайне левых и крайне правых. 33% опрошенных среди избирателей крайне левого Жан-Люка Меланшона и 39% опрошенных из электората крайне правой Марин Ле Пен полагают, что «у евреев слишком много власти в области экономики и финансов», отмечает France Inter.

Самым шокирующим в этом исследовании Le Parisien называет данные о том, что 60% опрошенных французских евреев чаще всего сталкивались с антисемитской агрессией в школах и университетах. 18% родителей рассказали, что их дети стали жертвой физической агрессии из-за своего вероисповедания.

«Какой контраст между общественным дискурсом о школе и той интеграционной роли, которую она должна играть, и реальностью, в которой школа на самом деле является опасным местом для еврейских детей. Это политический провал», — говорит один из авторов исследования, глава Фонда политических инноваций Доминик Рейнье в комментарии Le Parisien.

«В департаменте Сен-Сан-Дени и в некоторых парижских кварталах некоторым семьям приходится забирать детей из государственных школ — это не укладывается в голове», — отмечает глава европейского отделения «Американского еврейского комитета» Симон Родан. 60% опрошенных родителей признаются, что говорят своим детям не ходить в некоторые районы, 55% не дают детям носить религиозную одежду и символику на улице.

Кроме того, как отмечается в исследовании, примерно половина французских евреев предпочитают скрывать свою религиозную принадлежность в разговорах с другими.

Причины французского антисемитизма

Большинство французских евреев (62 %) считают, что за антисемитизмом в стране стоит ненависть к Израилю. Того же мнения придерживается больше половины французов (53%). Социологи отмечают подъем антисемитских настроений во Франции на фоне каждого обострения палестино-израильского конфликта. Растущую роль в разжигании таких настроений играют социальные сети, в особенности среди антиваксеров.

При этом взгляды французских католиков и мусульман на причины антисемитизма в стране расходятся. Первые (54%) винят в происходящем исламистов. Вторые считают, что антисемитские настроения раздувают крайне правые (49%).

Согласно исследованию, почти половина французских евреев (46%) задумывались об отъезде из Франции. Эта цифра на шесть пунктов снизилась по сравнению с 2019 годом, когда антисемитские настроения во французском обществе были на пике.

«От четверти до трети французов разделяют антисемитские предрассудки, — заключают исследователи. — Антисемитизм остается центральной проблемой французского общества».

В феврале 2019 года по всей Франции прошли многотысячные акции протеста против антисемитизма. Им предшествовало прилюдное оскорбление известного французского философа, члена Французской академии Алена Финкелькрота, а также резкий всплеск антисемитских актов по всей стране в 2018 году.

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