Во Франции начался сбор подписей за кандидатов в президенты

У кандидатов в президенты будет около полутора месяцев, чтобы собрать подписи

Во Франции в четверг, 27 января, начался сбор подписей за кандидатов в президенты. Теперь у политиков будет почти полтора месяца, чтобы предоставить в Конституционный совет доказательства поддержки как минимум 500 депутатов различного уровня. Те, кто не смогут этого сделать до 4 марта, не попадут в избирательные бюллетени.

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Согласно французским законам, сбор 500 подписей является обязательным для кандидатов в президенты. Эта система действует во Франции с 1958 года — то есть с основания Пятой республики. В разные годы требовалась поддержка 50 или 100 членов избирательного колледжа или депутатов. В существующем сейчас виде сбор подписей производится с 1976 года — серьезных изменений процедура не претерпела.

Подписи в поддержку кандидата в президенты можно оставить только один раз. Сделать это могут примерно 42 тысячи человек — речь идет о депутатах Национального собрания и местных советов, мэрах, сенаторах и евродепутатах.

Согласно закону, отозвать свою подпись нельзя — однако депутаты не обязаны оказывать поддержку кому-либо. В ходе выборов 2017 года за одного из кандидатов выступили лишь около трети народных избранников.

Официальный список кандидатов в президенты будет составлен Конституционным советом, который будет основываться на предоставленных подписях. Порядок кандидатов в бюллетенях будет определен случайным образом за месяц до выборов. В этом году первый тур голосования состоится 10 апреля, а второй — 24 апреля.

Представители оппозиции, которые могут не собрать необходимое число подписей, в очередной раз раскритиковали действующую систему. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон в начале января объявил, что его готов поддержать пока лишь 391 депутат. У Марин Ле Пен, как утверждает Ouest-France, есть порядка 400–450 подписей, а у Эрика Земмура — около 400. Ранее политики уже вынуждены были отказываться от участия в выборах из-за отсутствия подписей — в 1981 году в бюллетени не попал крайне правый Жан-Мари Ле Пен.

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