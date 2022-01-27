Низкие зарплаты, рекордная инфляция: почему во Франции проходит общенациональная забастовка

Во Франции в четверг, 27 января, объявлена общенациональная забастовка. По призыву профсоюзов в стране пройдет порядка 170 протестных акций. На работу не вышли работники различных отраслей: от медиа и образования до транспорта. Они требуют увеличения зарплат на фоне рекордной для страны инфляции, которая в декабре в годовом исчислении составила 2,8%.

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К общенациональной забастовке призвали присоединиться крупнейшие в стране профсоюзы CGT, FO и FSU. Организаторы акций надеются, что в них примет участие больше людей, чем в октябре 2021 года. Тогда на улицы, по оценкам профсоюзов, вышли 160 тысяч человек (85 400, по данным МВД).

К забастовке присоединились в том числе преподаватели школ, которые уже выходили на массовые акции протеста в январе. По словам организаторов движения, слова которых приводит агентство France-Presse, на работу сегодня отказались выйти не менее 20% учителей.

Профсоюзы выдвинули различные требования к властям Франции, руководителям государственных учреждений и собственникам предприятий. Однако главное из них — повышение зарплат, в том числе минимальной оплаты труда — повторили все организации по защите прав трудящихся.

Повышение зарплаты – одно из требований бастующих в этот четверг, 27 января. Париж. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Организаторы акций протеста осудили тот факт, что правительство не пошло на серьезное увеличение МРОТ. Сейчас он составляет 1 603 евро до выплаты налогов и социальных сборов. С января его подняли лишь на 0,9% — тогда как инфляция в декабре приблизилась к 3%.

Профсоюзы также потребовали общей индексации зарплат по уровню инфляции, соблюдения равенства оплаты труда женщин и мужчин и изменения социальной политики государства.

Учителя на манифестации в Париже, 27 января 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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