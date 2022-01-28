Во Франции разгорелся скандал после выхода книги о плохом обращении в частных домах престарелых

26 января во Франции вышла книга независимого французского журналиста Виктора Кастане под названием «Могильщики» (Les Fossoyeurs). В ней рассказывается о том, как французская сеть частных домов престарелых Orpéa ради повышения рентабельности создала целую систему по сокращению расходов в этих, весьма дорогих, учреждениях. Это приводило к плохому обращению с пожилыми людьми. Стоимость акций компании Orpéa на парижской бирже за два дня снизилась на 30%.

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Три года работы, 250 интервью, 15 миллионов долларов, предложенных автору в качестве взятки, чтобы он не публиковал книгу. Расследование под названием «Могильщики» Виктора Кастане (Victor Castanet) стало причиной громкого скандала во Франции.

В этой книге независимый журналист рассказывает о том, как французская компания Orpéa, куда входят 1156 домов престарелых и частных клиник в 23 странах, организовала систему плохого обращения с пожилыми людьми во Франции: в рамках этой системы продукты, средства гигиены и количество персонала «нормируются» для максимального повышения рентабельности.

На территории Франции у Orpéa, которая называет себя «мировым лидером» в сфере управления домами престарелых, действует 354 учреждения.

В интервью изданию La Croix Виктор Кастане рассказал, что к нему обратились несколько сотрудников дома престарелых Les Bords de Seine («Берега Сены») в одном из самых дорогих пригородов Парижа Нейи-сюр-Сен. Месяц проживания в этом учреждении стоит от 6500 евро. Они рассказали о сложностях в работе, в частности нехватке персонала и постоянной экономии на продуктах и средствах гигиены.

«Я подумал, что если такое происходит в таком дорогом доме престарелых, я должен проверить, как обстоят дела в других учреждениях. Потихоньку я стал расследовать по всей Франции. И каждый раз мне рассказывали об одних и тех же проблемах: нехватка персонала, экономия на продуктах… Когда сбои происходят в одном учреждении, можно подумать, что это — частный случай. Но когда их много, это — системная проблема». Виктор Кастане в интервью изданию La Croix.

Одна из опрошенных Виктором Кастане сотрудниц рассказывает о том, что в Les Bords de Seine действовала норма трех памперсов в день на человека: в независимости от обстоятельств или болезней постояльцев. «Вы не представляете, как нам приходилось бороться за каждый памперс», — отмечает она. По ее словам, пожилые люди постоянно жили «в чудовищном запахе мочи».

В нескольких интервью Виктор Кастане рассказал, что за три года работы над книгой сталкивался с давлением и угрозами в свой адрес. «В середине работы» неизвестный предложил журналисту 15 миллионов евро, чтобы тот перестал расследовать это дело. Он также пояснил, что некоторые из источников, которые были готовы рассказывать о происходящем, «со дня на день» отказывались от своих слов.

Реакция французского политического класса

Отрывки из «Могильщиков» были опубликованы в издании Le Monde 24 января, за два дня до официального выхода книги. Публикация вызвала бурную реакцию среди французских политиков. Депутаты Национального собрания от Соцпартии потребовали предоставить парламентариям право посещения домов престарелых — по типу уже существующего для депутатов права посещения пенитенциарных учреждений. Представители правых и крайне правых также осудили происходящее и предложили создать парламентскую комиссию по расследованию методов управления частными домами престарелых.

Генеральный директор Orpéa Жан-Кристоф Ромерси (Jean-Christophe Romersi) был приглашен на беседу с Брижит Бургиньон, министром-делегатом по вопросам автономии при министерстве здравоохранения. Об этом чиновница сообщила в своем твиттере.

В Orpéa обвинения в адрес компании опровергли. «Мы официально опровергаем все обвинения, которые мы считаем лживыми и наносящими ущерб нашей репутации»,— говорится в официальном коммюнике Orpéa. В компании заявили, что уже обратились к адвокатам для принятия всех необходимых мер, в том числе «юридических», для того, чтобы «восстановить истину».

При этом, 26 января, в день официального выхода книги, Orpéa выпустила коммюнике, в котором сообщила о найме «двух независимых экспертных компаний» для «оценки» ситуации в домах престарелых.

Стоимость акций Orpéa на Парижской фондовой бирже после публикации отрывков в Le Monde снизилась более, чем на 30% за два дня.

По данным на 2020 год, на которые ссылается Le Monde, во Франции насчитывается 7517 домов престарелых типа Ehpad (учреждения для особо уязвимых пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи). В них проживают 606 400 человек.

Эти учреждения делятся на три типа. К первому типу относятся государственные дома престарелых — это 51% от всех Ehpad. Госучреждения зачастую зависят от больниц или социальных центров. Второй тип — некоммерческие частные дома престарелых, относящиеся к ассоциациям, религиозным братствам или страховым компаниям. Их 29%. И, наконец, частные дома престарелых — их 20%.

При этом, как отмечает Виктор Кастане, государство щедро финансирует частные дома престарелых через региональные субсидии и систему обязательного социального страхования.

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