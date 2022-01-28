Кандидатам в президенты Франции от раздробленных левых сил устроили «народные праймериз»

Почти полмиллиона французов с 27 по 30 января голосуют онлайн на «народных праймериз», выбирая наилучшего единого кандидата левых политических партий и сил в президенты Франции. Эта исключительно гражданская, внепартийная инициатива, по замыслу организаторов, призвана указать французским левым на необходимость единства для достижения хотя бы относительного успеха на выборах 10 и 24 апреля. В бюллетени включили (невзирая на их протесты) официальных кандидатов трех левых партий — «зеленых», социалистов и «Непокорной Франции».

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Для участия в «народных праймериз» по выборам лучшего кандидата левых в президенты Франции на специальной онлайн-платформе La Primaire Populaire записалось почти 467 000 человек. Голосование проходит с 27 по 30 января, чуть более чем за два месяца до первого тура выборов главы государства (он намечен на 10 апреля). В первый день четырехдневных праймериз проголосовало 140 000 зарегистрировавшихся на платформе избирателей. Голосование завершится в воскресенье вечером, 30 января.

Избиратели должны расставить кандидатам оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), отвечая на вопрос, кто из этих политиков способен добиться «победы» идей «экологии и социальной справедливости» на выборах президента.

Сама гражданская инициатива «народных праймериз» была запущена в мае 2021 года. Организаторы, активисты левых взглядов, сформулировали базовые положения программы, которая могла бы объединить на выборах 2022 года все левые партии, упорно отказывающиеся от создания единого «фронта» и выдвижения единого кандидата.

В электронных бюллетенях праймериз — семь кандидатов. Причем, трое требовали исключить их имена из списка для голосования, а затем заявили, что не станут учитывать результаты праймериз в своей предвыборной кампании.

Эти «отказники» — кандидаты в президенты как раз от ведущих партий левого спектра. Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой «Непокорной Франции». Янник Жадо — кандидат партии «Европа Экология Зелёные» (EELV), депутат Европарламента. Анн Идальго — кандидат от Социалистической партии, мэр Парижа.

В списке — еще одна социалистка, экс-министр юстиции Кристиан Тобира (входившая в правительство при президенте Франсуа Олланде). О выдвижении своей кандидатуры на выборах президента она объявила недавно. Тобира полностью поддержала идею «народных праймериз» левых, заявив, что подчинится итоговым результатам. Остальные кандидаты имеют гораздо меньшую известность. Это депутат Европарламента Пьер Ларутюру, а также гражданские активисты Шарлот Маршандиз и Анна Агеб-Портери.

Гражданская инициатива оказалась неожиданно успешной — по числу избирателей левых взглядов, записавшихся для участия в «народном» онлайн-голосовании: почти полмиллиона человек.

Для сравнения: Жан-Люк Меланшон, например, получил поддержку своей кандидатуры от 272 000 французов (крайне левый политик собирал подписи онлайн). Кандидата «зеленых» Янника Жадо выбрали на партийных праймериз с участием 122 000 человек. Валери Пекресс стала кандидатом в президенты от правых «Республиканцев» в ходе голосования 140 000 однопартийцев.

Организаторы «народных праймериз» для всех левых сил подчеркнули как успех своей инициативы, так и ее беспрецедентный характер. «Впервые гражданское движение такого масштаба вмешивается в предвыборную игру», — цитирует AFP Самюэля Грзибовски, одного из организаторов Primaire Populaire. Его коллега Матильд Имер уверена, что результаты голосования левые кандидаты не смогут игнорировать, вне зависимости от их отношения к инициативе.

«При таком числе участников, если голосование выявит явного лидера, от этих результатов другим левым кандидатам уже трудно будет просто отмахнуться», — считает политолог Матье Галар, научный руководитель социологического института IPSOS.

Политолог Фредерик Савицки отмечает отличие нынешнего голосования от предыдущих праймериз во Франции, где традиция «предварительных выборов» имеет сравнительно недавнюю историю. Эксперт напоминает, что до сих пор организаторами открытых праймериз выступали политические партии. В 2011 году впервые это сделали социалисты: тогда почти 3 млн человек голосовали во втором туре, победу в котором одержал Франсуа Олланд (ставший затем президентом). Затем идею подхватили «зеленые». В 2016 году на проведение праймериз решились правые и центристы (так кандидатом в президенты стал экс-премьер Франсуа Фийон).

«Народные праймериз» для левых избирателей (без учета партийной принадлежности) — чисто гражданская инициатива. Для организаторов это и шаг на пути к желанному для многих объединению всех левых сил (см. победа президента-социалиста Франсуа Миттерана в 1981 году), и своего рода «мятеж» против «эгоизма» и замкнутости партий, их «аппаратных интересов». Итог раздробленности — распыление голосов и неутешительные результаты на выборах.

Судя по опросам, выборы 2022 года рискуют не стать для левых приятным исключением из этого «правила». Рейтинги кандидатов не дотягивают до десяти процентов (а то и пяти). Так, за крайне левого Жан-Люка Меланшона пока готовы голосовать 8-9% опрошенных. За кандидата «зеленых» Янника Жадо — 5 – 6%. Рейтинг кандидата Соцпартии Анн Идальго колеблется между 3 и 5 процентами. Около 5% опросы дают социалистке Кристиан Тобира. У лидера Коммунистической партии Фабьена Русселя 3-процентная поддержка избирателей.

Лидером же предвыборных опросов остается действующий президент Эмманюэль Макрон, пока не объявивший о выдвижении своей кандидатуры (24-25% в первом туре). Второе место в рейтингах делят кандидат правых «Республиканцев» Валери Пекресс и крайне правого «Национального объединения» Марин ле Пен (около 17%). Крайне правый публицист Эрик Земмур набирает симпатии 12-13% опрошенных.

Три кандидата vs «народные праймериз» левых

«Непокорная Франция», «Европа Экология Зеленые» и Соцпартия (три левые партии, чьи кандидаты оказались в списке для «народного голосования» вопреки их собственному желанию) не стали официально запрещать своим активистам участвовать в праймериз.

Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой «Непокорной Франции» и кандидат в президенты Франции. REUTERS - STEPHANE MAHE

Крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон выступил с наиболее резкой критикой «народных праймериз», назвав их «фарсом» и «непрозрачной уловкой».

Янник Жадо — кандидат кандидат в президенты Франции от партии «Европа Экология Зелёные» (EELV). AP - Michel Euler

Кандидат «зеленых» Янник Жадо гражданскую инициативу «проигрышной».

Анн Идальго — кандидат в президенты Франции от Социалистической партии, мэр Парижа AP - Michel Euler

Кандидат Соцпартии Анн Идальго сочла инициативу открытых праймериз для всех левых «интересной и «симпатичной». «Пусть те, кто зарегистрировался, проголосуют, но я продолжу идти своим путем», — сказала мэр Парижа, отметив, что результаты «народного» голосования ее к чему-либо обязывают.

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