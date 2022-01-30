Глава МИД Франции предупредил Путина насчет Украины: «Ни шагу больше!»

Фото из архива. Жан-Ив Ле Дриан (в центре), Путин и Макрон на саммите по Ливии. Берлин. 19.01.2020

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан в интервью воскресной газете JDD предупредил президента РФ о последствиях в случае обострения ситуации в Украине, и рассказал, чем, по его данным, занимаются российские наемники в Мали («они грабят»).

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После очередной напряженной дипломатической недели Украина в субботу, 29 января, призвала Запад быть «твердым» в переговорах с Россией, обвиняемой в подготовке вторжения в соседнюю страну, в то время как Вашингтон сохранил давление, объявив об отправке дополнительных военнослужащих в Восточную Европу.

В то время, как Эммануэль Макрон и Владимир Путин обменивались мнениями по телефону в пятницу, 28 января, Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, предупредил Россию, давая интервью JDD: «Мы полны решимости довести этот диалог (с Москвой) до конца, чтобы поставить президента Путина перед его ответственностью».

Ле Дриан рассказал, что хотя у французских властей и нет информации о возможном вторжении РФ в Украину в феврале (о чем говорят в Вашингтоне), но в техническом и военном отношении Москва готова к такому сценарию — вот почему «ситуация очень серьезная». «И это Владимир Путин должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией», — подчеркнул глава французской дипломатии.

В вопросе переговоров с Москвой стратегия официального Парижа, «как определил президент Республики (Макрон), основана на трех принципах: твердость, солидарность и диалог», сказал Ле Дриан: «Твердость означает, что любая новая атака на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к масштабным санкциям против России. Солидарность выражается, прежде всего, с Украиной, куда я приеду через несколько дней со своей немецким коллегой (совместный визит с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок запланирован на 7–8 февраля — Прим. Ред.), а также с европейцами и союзниками по НАТО. Что касается диалога, то да, мы упорно придерживаемся его. Наши ответы на российские требования направлены на начало дискуссий с Россией для достижения нового порядка безопасности и стабильности в Европе».

Высказался господин Ле Дриан и о еще одной важной для Франции теме — о действиях РФ в странах Африки.

По его словам, наемники «ЧВК Вагнера» уже начали «грабить» Мали, но не стремятся заменить в Сахеле Францию и европейские страны (помогающие ей проводить антитеррористическую операцию — Прим. RFI).

Вагнер — «это бывшие российские солдаты, вооруженные Россией и сопровождаемые российской логистикой». «В Центральноафриканской Республике они занялись хищничеством, обменяв безопасность властей на право безнаказанно эксплуатировать полезные ископаемые», — заявил глава МИД Франции: «В Мали все то же самое. Они уже используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали».

На вопрос, что произойдет, если РФ «не будет вторгаться на территорию всей Украины, а попытается соединить юг России с уже аннексированным Крымом через Мариуполь», глава МИД Франции ответил: «Любое дальнейшее покушение на территориальную целостность Украины будет иметь масштабные последствия. Яснее быть нельзя. Моя немецкая коллега сказала: „Ни шагу больше“, и я тоже делаю это заявление своим».

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