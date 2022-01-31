В Мали хунта потребовала от французского посла покинуть страну за 72 часа

Переходные власти Мали потребовали от французского посла Жоэля Мейера (Joël Meyer) покинуть страну в течение 72 часов. Посла вызвали в МИД 31 января после того, как министр иностранных дел Франции назвал малийскую военную хунту нелегитимной.

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В правительственном коммюнике, зачитанном по национальному телевидению Мали, говорится, что от французского посла потребовали уехать из-за «враждебных и возмутительных» недавних высказываний министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и «повторения таких высказываний со стороны французских властей в отношении властей Мали».

Недавно Жан-Ив Ле Дриан в интервью заявил, что «военная хунта Мали, отказывающаяся от проведения выборов, нелигитимна». Он подчеркнул, что российская частная военная компания «Вагнер» «уже пользуется ресурсами Мали в обмен на защиту хунты». Глава МИД Франции отметил, что наемники — это «бывшие российские военные, вооруженные Россией и сопровождаемые российской логистикой».

Малийские путчисты, захватившие власть в мае 2021 года, обещали провести выборы в феврале 2022 года, чтобы к власти пришли гражданские лица. Однако недавно заявили, что собираются руководить страной еще пять лет. В связи с нежеланием переходных властей проводить президентские и парламентские выборы в запланированные сроки Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) в январе ввело санкции в отношении Мали и закрыло границы с этой 20-миллионной страной.

Малийская хунта, предписавшая французскому послу покинуть страну, заявляет, что готова к сотрудничеству со всеми международными партнерами, в том числе с Франций, на принципах «взаимного уважения» и «невмешательства».

В Париже заявили, что «приняли к сведению» решение переходных властей Мали о «прекращении миссии» французского посла. «В качестве реакции Франция решила отозвать своего посла», — заявили в МИД. В Париже также высказали солидарность с европейскими партнерами, задействованными в борьбе с терроризмом в Сахеле. Особенно — с Данией, которая недавно репатриировала несколько десятков своих солдат из Мали по требованию хунты.

Франция постепенно сокращает свое военное присутствие в Сахеле, тем не менее в Париже говорят, что не собираются полностью отказываться от борьбы с террористическими группировками в этом африканском регионе.

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