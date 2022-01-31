Кандидат неединого фронта: экс-министр Кристиан Тобира выиграла «народные праймериз»

Экс-министр юстиции, известный французский политик Кристиан Тобира одержала победу на «народных праймериз». Согласно задумке организаторов предварительного голосования, кандидат, которого поддержало наибольшее число избирателей, должна «объединить» на предстоящих президентских выборах левые силы, пользуясь «народным» мандатом, и обойти Эмманюэля Макрона. Но если правые силы после праймериз смогли выдвинуть единого кандидата, то кандидаты от левых партий с результатами голосования не согласились. Из праймериз левые вышли еще более разделенными, чем раньше.

Реклама Читать далее

«Народные праймериз», в бюллетенях на которых фигурировали левые и крайне левые политики, прошли во Франции в эти выходные. С 27 по 30 января свои голоса онлайн отдали почти 400 тысяч избирателей.

Для того, чтобы принять участие в «народных праймериз», не требовалась причастность к какой-либо политической партии. Голосовавшим нужно было лишь оставить свой адрес электронной почты, номер телефона и данные французской банковской карты. Организаторы праймериз — ассоциация «2022 ИЛИ НИКОГДА» — заверили, что такая проверка нужна лишь для борьбы с фальсификациями, а само голосование было бесплатным.

Главной странностью «народных праймериз» стал выбор кандидатов, многие из которых оказались на онлайн-странице голосования против своей воли.

В ходе праймериз можно было поддержать семерых политиков: в списке оказались экс-министр юстиции Кристиан Тобира, лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, представитель партии «Европа Экология Зеленые» Янник Жадо, кандидатка от Социалистической партии Анн Идальго, а также малоизвестные депутат Европарламента Пьер Ларутюру и активисты Шарлот Маршандиз и Анна Агеб-Портери. Однако, в отличие от процедуры выборов президента или депутатов, отдавать свой голос за одного из них было не нужно — избиратели должны были оставить кандидатам оценки от «отлично» до «неудовлетворительно».

Фавориты предвыборной гонки среди левых — Янник Жадо, Жан-Люк Меланшон и Анн Идальго — заранее заявили, что не признают результатов праймериз. «Непокорная Франция» попросила даже убрать фамилию Меланшона из списка — однако организаторы голосования заверили, что могут дать «легитимную» оценку деятельности кандидата и без его согласия.

Кристиан Тобира — единственный кандидат, получившая среднюю оценку «хорошо с плюсом». Ее ближайший конкурент Янник Жадо смог добиться лишь «достаточно хорошо с плюсом», Жан-Люк Меланшон — «достаточно хорошо с минусом», а мэр Парижа Анн Идальго удостоилась только оценки «удовлетворительно с плюсом».

Кристиан Тобира заранее объявила, что подчинится итогам праймериз и снимет свою кандидатуру, если ее не поддержит большинство участников голосования. После своей победы политик объявила, что будет собирать вокруг себя левые силы и призовет других кандидатов «объединиться».

Фактически это значит, что, по мнению экс-министра юстиции, кандидаты с левыми взглядами должны отказаться от своих амбиций на 2022 год — но с этим пока не согласен ни один из них.

При участии госпожи Тобира были приняты значимые для Франции законы, но это не обеспечивает ей единодушную поддержку левых REUTERS/Charles Platiau

Кто такая Кристиан Тобира?

Кристиан Тобира родилась во Французской Гвиане в 1952 году в скромной семье. Высшее образование она получила в парижском университете Пантеон-Ассас, но после обучения уехала в Гвиану, где поддержала движение за независимость этого заморского департамента Франции в Южной Америке.

Свою политическую карьеру в качестве депутата она начала в 1993 году — ей удалось выиграть выборы и попасть в Национальное собрание четыре раза. По ее инициативе был принят символический закон, признавший рабство и работорговлю преступлением против человечности.

В 2002 году Кристиан Тобира уже принимала участие в выборах президента Франции, выдвинув свою кандидатуру от Радикальной левой партии. В первом туре она набрала чуть более двух процентов, проиграв право на участие во втором этапе Жаку Шираку и Жан-Мари Ле Пену.

Французам Кристиан Тобира прежде всего известна как министр юстиции при президенте Франсуа Олланде. Она занимала этот пост с 2012 по 2016 год. Во время ее работы в правительстве был принят закон о «браке для всех», который узаконил однополые браки.

Сможет ли Кристиан Тобира попасть во второй тур: результаты опросов

За 70 дней до начала голосования Кристиан Тобира, согласно данным опросов, заручилась поддержкой 4,5% избирателей. В случае, если она наберет такой же результат в первом туре, попасть в итоговый этап голосования у политика не получится — как утверждает издание Huffington Post, наиболее вероятными участниками второго тура являются пока Эмманюэль Макрон (24% в первом туре) и Марин Ле Пен (17,5%). Кандидата «Национального объединения» в дуэли с Макроном может заменить и Валери Пекресс от правых «Республиканцев» (16,8%).

Основным шансом левых на победу политологи считают объединение всех левых кандидатов. Речь идет о главных фаворитах левых сил — Анн Идальго, Яннике Жадо, Жан-Люк Меланшоне, а также о самой Кристиан Тобире. Но за два месяца до выборов никто из них не заявил о готовности снять свою кандидатуру.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться