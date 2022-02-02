Эксперт: цель ЧВК Вагнера в Мали – не борьба с джихадистами, а поддержка хунты

Фото, подтверждающие присутствие бойцов ЧВК Вагнера в Мали, сделанное в декабре 2021 года в 200 километрах от столицы страны Бамако

В Мали продолжают прибывать наемники из ЧВК Вагнера: по данным СМИ, число бойцов, которых доставляют в страну на самолетах российской армии, превысило 500. Европейские лидеры называют присутствие военных из частной компании, близкой к Кремлю, недопустимым, но хунта налаживает все более тесные связи с наемниками, отдаляясь от Франции. Журналист издания Challenges Венсен Ламижон в интервью RFI рассказал, почему власти Мали предпочли Россию Европе и что это значит для Парижа и для самих малийцев.

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В вашем расследовании вы говорите, что самолет Ту-154 российской армии на прошлой неделе приземлился в Бамако. До этого борт побывал в Ливии и Судане. Сколько там солдат и какова их цель?

Очень сложно определить, сколько именно солдат прибыли в Мали. Проблема в том, что официально никто не сообщает о подобной переброске войск, это так называемая серая зона.

Россия признается только в отправке «военных инструкторов», не солдат. Правительство Мали тоже утверждает, что речь идет только об инструкторах, не военных.

Мы знаем, что, по данным наших источников, сейчас в Мали около 600 бойцов Вагнера. Они находятся в стране с ноября — и доставили их туда на военных самолетах российской армии. У ЧВК Вагнера нет собственных самолетов.

Что находится в тех регионах, куда направили солдат или инструкторов Вагнера? Зачем они там нужны?

Честно говоря, мы можем только предполагать. Но ЧВК Вагнера интересуют две вещи. В Мали много месторождений, в том числе золотые рудники. Мы знаем, что геологи, близкие к частной военной компании, уже были в этом регионе. Тех же людей мы видели в ЦАР.

Это традиционный подход Вагнера — то же самое было в Судане.

Другой интерес — на этот раз малийской хунты — с помощью русских одержать несколько символических военных побед в тех зонах, которые раньше не находились под их контролем. Там нет их союзников, там нет французских военных. Эти завоевания позволят хунте удержаться у власти без выборов по меньшей мере до 2026 года. Так малийский режим сможет оправдать военный переворот, произошедший несколько лет назад.

Мы предполагаем, что если ЧВК Вагнера хотели бы бороться с джихадистами, то они были бы на севере где проходит французская военная операция «Бархан». Там ситуация гораздо более напряженная.

Значит, что ЧВК Вагнера не отправляется в те районы, где действительно много джихадистов?

Столкновения между ЧВК Вагнера и джихадистами уже происходили, но в центре страны. Но там меньше опасностей, чем на севере, где находятся множество группировок. Есть так называемая зона трех границ — Мали, Буркина-Фасо и Нигера — там навести порядок очень сложно. Но там пока нет вагнеровцев, а в центре страны могут быть скорее символические победы.

Хочется уточнить: речь идет о наемниках, которых действительно поддерживает российское правительство? Или это просто частная компания, как заявляют в Москве?

В Москве очень любят говорить, что ЧВК Вагнера — частная компания, что в Мали есть русские, но не Россия. В Ливии, в ЦАР, в Украине было тоже самое. Это не ново.

Но мы знаем, что наемники Вагнера не могут попасть в другие страны без поддержки российской армии. В Мали они прилетели на Ту-154М и Ил-86, мы даже отслеживали их на специальных авиационных сайтах. Поддержка России при высадке в Мали очевидна.

Есть информация, что Россия поддерживает наемников и во время военных операций. По данным источника в министерстве обороны, в начале января в Мали было около 400 наемников Вагнера — и несколько десятков инструкторов из российской армии.

В Париже часто заявляют, что военное присутствие Вагнера в Мали неприемлемо, что это катастрофа для Европы. Что вызывает такое возмущение в Елисейском дворце?

ЧВК Вагнера уже доставляла Франции достаточно проблем.

Когда в Париже решили вывести своих солдат из Центральноафриканской республики в 2016 году, туда почти сразу прибыли российские наемники. У «Вагнера» там было порядка 2000 бойцов. В местной прессе при содействии ЧВК была организована антифранцузская кампания.

Теперь во французском МИД боятся, что ЦАР была лишь тренировочной площадкой для Вагнера. Сейчас в операции «Бархан» в Сахеле участвуют около пяти тысяч солдат, половина из них по-прежнему в Мали. Главный риск — что появление Вагнера будет угрожать продвижению французских и европейских военных и миротворцев. ЧВК могут постепенно подниматься в зону французского военного присутствия, на север. И тогда ситуация станет неуправляемой — силы малийской армии будут поддерживать и США, и Франция, и Европа, и ЧВК Вагнера.

Тогда работать военным операции «Бархан» будет невозможно. Им и так нужно навести порядок в зоне территорией, сравнимой с Европой. Если в регионе будет еще один стратегический соперник в лице Вагнера, почва станет еще более зыбкой.

Можем ли мы сказать, что у Франции и России в Мали — одни и те же цели? Москва может заменить Париж в этом регионе?

Пока что мне не кажется, что цели те же. Нужно быть очень сдержанными в высказываниях, информации о том, что происходит в центре Мали, крайне мало. Есть данные о столкновениях ЧВК Вагнера с джихадистами.

Но у политиков в Париже складывается ощущение, что для малийской хунты присутствие Вагнера нужно прежде всего, чтобы удержаться у власти. Так же, как это было в ЦАР. А для Вагнера и России борьба с терроризмом вторична.

Мы уже видели примеры, что ЧВК Вагнер делала в других странах Африки. Имело ли их присутствие положительный эффект?

Надо спросить у жителей Центрально-африканской республики, Мозамбика. Смогла ли ЦАР побороть политическую нестабильность? Нет. В Банги воцарился относительный мир, но регион ближе к границе с Камеруном не смогли обезопасить даже наемники ЧВК. Доклады ООН подтвердили, что в ЦАР бойцы Вагнера совершали ужасные преступления.

В Мозамбике ситуация немного иная. Там Россия и ЧВК Вагнера должны были бороться с джихадистами, но не справились. Через несколько месяцев они покинули страну, потерпев огромные потери. Наемникам отрезали головы.

Были ли позитивные моменты в присутствии «вагнеровцев»?

Для властей ЦАР да — они смогли удержаться у власти, хотя и попали под полный контроль своих союзников из России. В Мозамбике же ЧВК Вагнера заменила частная военная кампания из ЮАР, которая оказалась более эффективной.

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