Франция сбрасывает маски: 2 февраля в стране сняли некоторые санитарные ограничения

Ранее президент Макрон в новогоднем обращении к согражданам выразил надежду на то, что 2022-й станет «годом выхода из эпидемии».

Во Франции со среды, 2 февраля, власти сняли ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В частности, отменено обязательное ношение масок на улицах.

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Помимо этого, стала необязательной удаленная работа (ранее, согласно распоряжению правительства, работодатели — там, где это возможно — должны были обеспечивать 3 дня «удаленки» в неделю). С сегодняшнего дня решение о том, как работать остается за самими предприятиями и организациями — хотя премьер-министр Жан Кастекс, объявляя о новых мерах, и подчеркивал, что правительство все-таки «рекомендует» сохранять удаленную работу по-максимуму.

Кроме того, со 2 февраля во Франции отменены санитарные ограничения на количество людей, которые могут одновременно находиться в общественных помещениях.

С введением «вакцинного пропуска», который 24 января пришел на смену «санитарному пропуску», «мы сможем в течение февраля снять большую часть ограничений, принятых (ранее) для того, чтобы приостановить развитие эпидемии», — также пообещал глава правительства.

Следующая «порция» послаблений намечена на 16 февраля — в частности, после долгого перерыва будут открыты дискотеки.

Главное отличие «вакцинных пропусков» от «санитарных» заключается в том, что теста на коронавирус теперь недостаточно для посещения ресторанов, музеев, театров, спортзалов и других общественных мест, а также пользования междугородним транспортом. Для получения «вакцинного пропуска» необходимо пройти полную схему вакцинации или иметь справку об излечении от коронавируса (она действует 4 месяца с момента заболевания).

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