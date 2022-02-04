Макрон прилетит в Москву к Путину 7 февраля, затем — в Киев к Зеленскому

Фото с первой встречи Макрона и Путина. Версаль. 31.05.2017

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, прибудет с рабочим визитом в Москву. На следующий день, 8 февраля, он планирует побывать в Киеве.

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О предстоящих визитах утром 4 февраля сообщил Елисейский дворец. Они связаны с попыткой французского президента договориться о деэскалации ситуации вокруг Украины.

В России Макрон уже бывал, визит в Украину станет для него первым.

Накануне вечером, 3 февраля, глава французского государства провел телефонные переговоры с президентом России, а затем — с президентом Украины.

Беседа Макрона с Путиным продолжалась около 45 минут, с Зеленским — около часа.

За последнюю неделю это был третий телефонный разговор Макрона с Путиным, и второй — с Зеленским.

Зеленский уже не раз был в Париже, а президент Макрон приедет в Украину впервые. AFP

В Елисейском дворце подчеркнули, что и телефонные переговоры президента Франции с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и предстоящие на следующей неделе визиты в Москву и Киев готовились и готовятся в «координации с партнерами» из Европы и США.

Пресс-служба французского президента напомнила, что за последние две недели Эмманюэль Макрон провел около десятка переговоров на высшем уровне (по поводу конфликта между РФ и Украиной и построения «системы европейской безопасности»).

24 января Макрон поучаствовал в проведенной по инициативе президента США Байдена видеоконференции, в которой также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

29 января Макрон разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. 1 февраля — с премьером Канады Джастином Трюдо.

2 февраля Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Накануне, 3 февраля, перед телефонными переговорами с Путиным и Зеленским, президент Франции поговорил сначала с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, затем — с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Консультации с партнерами продолжатся в ближайшие дни, отметили в Елисейском».

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