Французский медиарегулятор начал расследование в отношении RT France

Французский медиарегулятор Arcom начал расследование о подаче информации на телеканале RT France. Об этом сообщил экономический журнал Challenges. По информации издания, расследование начато после обращения нескольких ассоциаций в связи с упущениями в освещении телеканалом различных «кризисных» ситуаций, в частности темы «желтых жилетов», Сирии и ЦАР. В RT France проверку назвали «спланированной акцией».

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О каких именно ассоциациях идет речь, Challenges не сообщает. Однако призывы к французскому медиарегулятору пристальней следить за деятельностью кремлевского телеканала на территории Франции звучат уже давно.

Информацию о начале расследования в Arcom (бывший CSA, Высший аудиовизуальный совет Франции. — RFI) также подтвердили французскому изданию La Croix.

Глава французского RT Ксения Федорова назвала происходящее «спланированной акцией». «Очевидно, что это спланированная акция, так как информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE» — заявила она.

По словам Ксении Федоровой, такое расследование может говорить о цензуре, «ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идёт именно о подаче информации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 февраля заявила, что Москва рассчитывает на «беспристрастное» расследование французского медиарегулятора.

«Призываем французские власти принять все надлежащие меры для обеспечения нормальных условий для профессиональной деятельности RT Francе», — сказала она.

Selon @Challenges, @Arcom_fr a ouvert une instruction sur RT 🇫🇷. Un timing parfait juste après la situation de RT en 🇩🇪. S'il est confirmé que le régulateur investigue des sujets sensibles qui préoccupent des «associations», souhaitons la bienvenue à un nouveau monde de#censure pic.twitter.com/E1VZEUrn7I — Xenia Fedorova (@xfedorova) February 3, 2022

Источник телеграм-канала «Можем объяснить» в российских дипломатических кругах рассказал, что запрет Deutsche Welle в России «может стать сигналом об атаке и на другие европейские СМИ». По словам собеседника канала, «угроза нависла над французскими медиа, работающими в Москве», в частности над RFI.

Российский телеканал RT начал вещание на французском языке в конце 2017 года. В июне 2018 года французский медиарегулятор вынес RT France предупреждение за «недостаток честности, точности и отсутствие разных точек зрения» в телевизионном сюжете от 13 апреля того же года, посвященном ситуации в Сирии. В выпуске под названием «Постановочные атаки» редакция RT France подвергла сомнению химическую атаку в городе Дума провинции Восточная Гута. Якобы эта атака была инсценирована бойцами антиправительственной группировки «Джейш аль-Ислам».

В CSA указали, что перевод рассказов свидетелей случившегося не соответствовал тому, что они говорили. В RT France заявили «об исключительно технической ошибке» и оспорили решение медиарегулятора в Госсовете. Однако в ноябре 2019 года Госсовет оставил в силе решение CSA.

Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) — Управление по регуляции аудиовизуальной и цифровой коммуникации. Эта госструктура в январе 2022 года пришла на смену двум другим: французскому медиарегулятору Высшему аудиовизуальному совету (СSA) и Высшему управлению по распространению контента и защиты прав в интернете.



В новые задачи французского медиарегулятора входит борьба с дезинформацией и ненавистью в интернете, борьба с интернет-пиратством, а также защита пользователей, в первую очередь детей.



Управление Arcom было создано за три месяца до французских президентских выборов. Одной из миссий организации является в том числе отслеживание равного эфирного времени для всех кандидатов.



Французский исследователь Максим Одине, написавший книгу об RT «RT: Un média d’influence au service de l’État russe» («RT: медиа влияния на службе российского государства»), называет французский сайт RT одним из наиболее осторожных по сравнению с другими иноязычными редакциями RT, которые часто распространяют теории заговора.

«В редакции RT France так бдительно относятся к контенту, что на выходе получается что-то достаточно вялое и гораздо менее оценочное, чем, например, на частном телеканале Cnews, который претендует на ту же "анти-мейнстрим" нишу во французском медиапространстве», — отмечал Максим Одине в недавнем интервью RFI.

Одновременно в RT France в судебном порядке преследуют французских общественных деятелей, чиновников и интеллектуалов, которые в своих социальных сетях называют российский телеканал «пропагандистским». Ксения Федорова объясняет такие иски «фундаментальным правом отстаивать честь и достоинство своих журналистов».

2 февраля немецкий медиарегулятор ZAK запретил телеканалу RT DE вещание на территории Германии в связи с отсутствием лицензии. В ответ в МИД РФ объявили о закрытии корреспондентского пункта германской телерадиокомпании DW в Москве, а также о прекращении вещания DW на территории России. Такое решение российских властей вызвало «бурю возмущения» в Германии.

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