Во Франции кандидаты в президенты раскритиковали визит Макрона в Москву

Кандидаты в президенты Франции от крайне правой, правой, левой и крайне левой оппозиции раскритиковали внешнюю политику действующего главы государства, который в этот понедельник отправился с визитом в Москву. Они утверждают, что на месте Эмманюэля Макрона они бы действовали иначе.

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Сразу несколько кандидатов в президенты Франции выступили с критикой дипломатических маневров Эмманюэля Макрона, который отправился с визитом в Москву и Киев с целью добиться деэскалации напряжения и предотвратить военный конфликт.

В утреннем эфире радиостанции France Inter крайне правый кандидат Эрик Земмур заявил, что Эмманюэль Макрон отправился в Москву «слишком поздно», а также отметил, что «Путин ему не доверяет». По словам Земмура, известного своими пророссийскими заявлениями, для того, чтобы добиться деэскалации, необходимо договориться о том, чтобы Украина навсегда отказалась от вступления в НАТО. «Требования Владимира Путина полностью легитимны», — отметил он.

Лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон призвал к деэскалации и одновременно заявил, что Франция должна придерживаться собственной позиции, а не согласовывать ее с другими странами, имея в виду США. «Россия не должна входить в Украину, но американцы также не должны аннексировать Украину в НАТО», — сказал лидер партии «Непокорная Франция» в эфире телеканала TF1 в воскресенье.

Кандидат в президенты от правой партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 5 выступила с предложением провести «конференцию по безопасности в Европе, которая положила бы начало паневропейскому совету по безопасности от Атлантики до Урала». По ее мнению, Франция должна играть решающую роль в деле деэскалации напряжения, но делать это без участия США.

Госпожа Пекресс, которая владеет русским языком, также выступила с небольшим обращением на русском. «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — произнесла она.

Je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine serait une terrible erreur. #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0 — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 6, 2022

Кандидат от партии зеленых Янник Жадо полагает, что Эмманюэль Макрон должен был начать свой визит с Киева, а не с Москвы. «Он должен сначала встретиться с жертвой прежде, чем ехать к агрессору», — заявил он в эфире телеканала BFM TV. Он также предложил, чтобы Эмманюэль Макрон — в своем качестве председателя Совета Евросоюза — провел саммит в Киеве, «чтобы показать абсолютную приверженность Европы демократии в Украине».

J’aurai aimé que le président commence par aller à Kiev avant d’aller en Russie. Qu’il commence à aller voir la victime avant d’aller voir le bourreau. #Changeons #Jadot2022 pic.twitter.com/Ux1iVcQfYS — Yannick Jadot (@yjadot) February 6, 2022

Ранее Янник Жадо уже упрекал действующего президента в том, что тот ни разу не был в Киеве, и предлагал организовать европейский саммит в украинской столице.

7 февраля Эмманюэль Макрон прилетел в Москву на первую за два года очную встречу с Владимиром Путиным. Из Москвы он отправится в Киев, где его ждут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил сам французский лидер накануне поездки, его главной задачей является предотвращение военного конфликта России с Украиной.

Официально Эмманюэль Макрон еще не объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Однако и французские журналисты, и политические соперники действующего президента полагают, что этот визит Макрона носит в том числе и предвыборный характер.

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