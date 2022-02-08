Впервые президент Франции почтил память погибших при разгоне парижской манифестации за мир в Алжире 1962 года

Глава полиции Парижа Дидье Лальман возложил венок от имени президента во вторник, 8 февраля, во время церемонии на кладбище Пер-Лашез по случаю 60-летия демонстрации.

8 февраля 1962 года демонстрация за мир в Алжире, организованная в Париже левыми партиями, была жестоко подавлена ​​полицией: на станции метро «Шаронн» тогда погибли девять человек. По случаю 60-летней годовщины трагедии Эмманюэль Макрон почтил память погибших.

Реклама Читать далее

Эмманюэль Макрон во вторник почтил память девяти человек, погибших в парижском метро «Шаронн» (Charonne) во время демонстрации за мир в Алжире 8 февраля 1962 года. Эта манифестация была жестко подавлена полицией под руководством префекта Мориса Папона.

Эмманюэль Макрон стал первым президентом страны, отдавшим дань памяти жертвам подавления этой демонстрации, организованной левыми партиями, в частности Коммунистической партией Франции. Префект полиции Парижа Дидье Лальман от имени президента возложил венок во вторник, 8 февраля, во время церемонии на кладбище Пер-Лашез по случаю 60-летия демонстрации.

В кратком заявлении для прессы Эмманюэль Макрон напомнил, что «8 февраля 1962 года в Париже была организована объединенная демонстрация партий за мир и независимость Алжира и против терактов, организованных СВО*. Она было жестоко подавлена полицией: 9 человек погибли, несколько сотен получили ранения». «Спустя шестьдесят лет после этой трагедии я отдаю дань памяти жертвам и их семьям», — добавляет он.

Эта долгожданный официальный шаг главы государства «является частью глобального процесса признания всех исторических фактов, связанных с войной в Алжире и направленного на формирование общей памяти», уточняют в Елисейском дворце.

16 октября прошлого года Эмманюэль Макрон также сделал жест в сторону государственного признания другой трагедии — расправы над несколькими десятками алжирских демонстрантов в Париже 17 октября 1961 года. В 60-летнюю годовщину расправы президент заявил, что эти «преступления», совершенные «под руководством Мориса Папона «непростительны для Республики».

Как отмечает France-Presse, с момента прихода к власти в 2017 году Эмманюэль Макрон многократно выступал с заявлениями по случаю мемориальных дат в рамках политики, направленной на «примирение исторической памяти» французов и алжирцев, однако не используя термина «покаяние».

* CBO, Секретная вооруженная организация (фр. OAS, Organisation de l'armée secrète) — ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании в завершающий период Алжирской войны (1954—1962). Первоначально выступала против предоставления Алжиру независимости, а после подавления французскими властями путча ОАС в Алжире в апреле 1961 года выступила за свержение республиканского строя во Франции и установление военно-фашистской диктатуры.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться