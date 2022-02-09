В фокусе Мировой океан: 9 февраля во Франции открылся One Ocean Summit

C 9 по 11 февраля 2022 г. в портовом городе Бресте, на северо-западе Франции пройдет первый международный саммит «Один океан» (One Ocean Summit). Он позволит ученым, неправительственным организациям, предпринимателям и политикам поделиться научной и профессиональной информацией и начать координацию программ для сохранения сложной экосистемы Мирового океана. Малоизученный сегодня океан занимает 70% поверхности планеты, но играет ключевую роль в поддержании климатического равновесия.

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Результаты саммита в Бресте, организованного по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, будут подводиться на совещании двух десятков глав государств и правительств стран-участниц форума в последний день его работы, 11 февраля, при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В среду и четверг пройдут семинары и форумы, где очно и онлайн будут представлены последние научные данные, роль океанов в культуре и экономике современного мира и другие аспекты.

Международный форум «Один океан» вписывается в программу объявленного Организацией Объединенных Наций «десятилетия в защиту океана». Организаторы надеются, что саммит станет подготовкой к принятию, уже в этом году, первых крупных международных обязательств по защите океана и обращению вспять уже нанесенного ему экологического ущерба.

За форумом в Бресте в конце февраля последует встреча ООН по окружающей среде, на которой будет рассмотрен вопрос о международном соглашении по пластику, в марте в ООН пройдут международные переговоры об открытом море и биоразнообразии, затем научно обоснованные инновационные решения должны быть представлены на конференции ООН по океанам в Лиссабоне в июне.

Саммит «Один океан» проходит в рамках председательства Франции в Совете Европейского cоюза при поддержке Организации Объединенных Наций.

Франция надеется, что саммит побудит новые страны ратифицировать Кейптаунские соглашения 2012 года, повышающие безопасность рыболовных судов. Ведь ежегодно в отрасли рыболовства погибает 24 000 человек — в 10 с лишним раз больше, чем на судах торгового мореплавания. Но НПО сожалеют уже, что вопроса о чрезмерном вылове рыбы в повестке саммита нет.

Коалиция неправительственных организаций призывает также достигнуть соглашений в международном договоре для лучшей защиты открытого моря за пределами национальных юрисдикций. А это практически половина земного шара. «Обсуждения перешли на чисто юридический уровень, а политической поддержки нет», — констатировал в интервью агентству France-Presse посол Франции по вопросам защиты регионов Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д’Арвор. Переговоры должны завершиться в марте.

Коалиция НПО по сохранению глубоководных районов обеспокоена стремлением Франции исследовать малоизученное, но содержащее полезные ископаемые морское дно на глубине более 4000 метров. Франция пока не поддержала мораторий, принятый в сентябре прошлого года Международным союзом охраны природы (МСОП) на разработку морских глубин.

Несколько ассоциаций, в их числе France Nature Environnement (FNE), представит французским и европейским чиновникам петицию, подписанную более чем 460 000 человек, против истребления дельфинов. Морские млекопитающие становятся жертвами случайного отлова и гибнут в рыболовных снастях у берегов Франции. По данным экологов, число погибших животных, выброшенных на берег моря, с 1990 года возросло в 10 раз.

Саммит только начинается, но, как сообщает региональная газета Ouest-France, ряд ассоциаций Бреста организует уже две акции протеста — своего рода антисаммит по океану 9 февраля и манифестацию в портовой зоне Бреста 11 февраля. Ассоциация Pleine mer сомневается в эффективности консультаций на саммите «Один океан» без участия жителей Бреста и профессиональных моряков-рыболовов Бретани.

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