«Конвои свободы»: французские антиваксеры вдохновились канадскими протестами

Участники французского «Конвоя свободы», направляющиеся из Байонны в Париж. «Мы за свободу» можно прочитать на плакате. 9 февраля 2022 года.

Канадский флаг неожиданно стал символом французских антиваксеров. Вдохновившись примером канадских дальнобойщиков, которые выступают против санитарных ограничений, во Франции и в других европейских странах организуют «Конвои свободы». Появившиеся в социальных сетях группы собирают десятки тысяч противников вакцинации. 9 февраля из нескольких французских городов выдвинулись первые кортежи, чтобы быть в Париже 11 февраля.

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Во Франции первые «Конвои свободы» — по примеру канадских дальнобойщиков, протестующих против вакцинных пропусков, — выехали утром в среду, 9 февраля, из Ниццы, Страсбурга, Авиньона, Байонны, Шербура и других городов страны. Противники санитарных ограничений направляются в сторону Парижа, чтобы принять участие в акции протеста, которая пройдет в субботу, 12 февраля.

Активисты также призывают парализовать движение вокруг французской столицы с пятницы по воскресенье. Некоторые из протестующих намереваются из Парижа отправиться в Брюссель для участия в акции протеста 14 февраля.

Призывы организовать «Конвои свободы» появились в социальных сетях, прежде всего в Facebook и Telegram. Главная группа сторонников «Конвоя свободы» в Facebook собрала уже более 300 тысяч человек. Кроме того, в социальной сети возникло множество мелких групп, а также региональных страниц, где пользователи делятся деталями организации поездки и возможными маршрутами.

Протесты в Оттаве

Протесты дальнобойщиков начались в Оттаве 29 января и полностью парализовали канадскую столицу. Движение под названием «Конвой свободы» (Freedom Convoy) возникло на фоне недовольства водителей канадских большегрузов в связи с требованием проходить двухнедельный карантин при въезде из США для не прошедших полную вакцинацию. Протесты быстро охватили всю территорию Канады и переросли в общее недовольство санитарными ограничениями.

Протесты дальнобойщиков в Оттаве 4 февраля 2022 года. Lars Hagberg AFP/File

На фоне протестов мэр Оттавы заявил в воскресенье, 6 февраля, что ситуация вышла из-под контроля, и объявил в городе чрезвычайное положение. В понедельник местная полиция сообщила об изъятии нескольких тысяч литров бензина, чтобы помешать протестующим заправляться.

Во Франции костяком нового движения стали «желтые жилеты» и антиваксеры

В Канаде к недовольным дальнобойщикам примкнули сторонники крайне правых группировок, христианские фундаменталисты, ковид-отрицатели, националисты, выживальщики и сторонники различных теорий заговора, объясняет в интервью Le Monde Мартин Жоффруа из канадского Центра экспертизы и образования по вопросам религиозного фундаментализма, политической идеологии и радикализации (CEFIR). «У этих людей мало общего, за исключением того, что все они выступают против либеральной демократии», — говорит эксперт.

Большинство участников подобных кортежей во Франции близко к движению «желтых жилетов» и антиваксеров. Один из организаторов анонимно рассказал AFP, что движение не ограничивается дальнобойщиками. Как отмечает Le Figaro, во Франции дальнобойщики чаще всего не являются владельцами грузовиков, поэтому в акции участвуют в первую очередь легковые автомобили. Два крупных профсоюза французского грузового транспорта FO и CFTC подтвердили AFP, что не имеют никакого отношения к новому движению.

Во Франции «Конвои свободы» поддержали некоторые крайне правые политики. В частности бывший соратник Марин Ле Пен Флориан Филиппо и Жан-Фредерик Пуассон, близкий к Эрику Земмуру. Cама Марин Ле Пен отметила, что «понимает» сторонников движения, и призвала их голосовать на президентских выборах.

В социальных сетях сторонники «Конвоя свободы» выражают недовольство санитарными ограничениями и повышением цен, а также требуют «соблюдения фундаментальных прав и свобод». Собеседник AFP, причастный к организации протеста, говорит, что «Конвой свободы» стал для них «новым способом выразить общее недовольство».

Власти пообещали «максимально жесткий ответ» в случае блокировки движения в Париже

Власти серьезно относятся к этой инициативе, заявил агентству AFP источник в полиции. Во вторник в эфире телеканала BFM TV министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пояснил, что полиция и спецслужбы готовы «действовать в случае, если одни люди попытаются помешать свободе других, особенно на подъездах к столице».

«Если такое случится, ответ государства будет максимально жестким», — предупредил глава силового ведомства. По его словам, пока у французских спецслужб нет данных, подтверждающих, что субботняя акция будет масштабной, однако власти очень «внимательно» следят за развитием ситуации и сделают все возможное, чтобы обеспечить «свободу передвижения».

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