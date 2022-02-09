На процессе по делу о терактах 13 ноября 2015 допрашивают Салаха Абдеслама

Масштабный процесс по делу о терактах 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек, открылся в сентябре 2021 года. В среду, 9 февраля, на суде начали допрашивать Салаха Абдеслама. По версии следствия, он играл ключевую роль в подготовке и осуществлении терактов. Ожидается, что допрос продлится два дня.

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До ноября 2021 года в суде заслушивались показания пострадавших в терактах и близких погибших, затем суд приступил к анализу характера обвиняемых, уточнению их мотивации и процесса радикализации. В конце декабря слушания были приостановлены, так как Абдеслам заразился коронавирусом — он содержится в тюрьме Флери-Мерожис, где был зафиксирован очаг COVID-19. После паузы допросы в зале суда возобновляются.

Первым делом Абдеслам выступил с заявлением о том, что «никого не убивал, никому не нанес ран или даже царапин». Он настаивал, что «не представляет опасности для общества», и подтвердил, что ни разу не был в Сирии, мысль отправиться туда его посещала, но так и не сформировалась в конкретный план: «К примеру, когда мне было 20 лет, я хотел отправиться в Палестину помогать палестинцам, но я этого не сделал. Так же произошло и с Сирией». По словам Абдеслама, ему не было известно о том, что его брат Брахим посещал Сирию. Салах полагал, что брат был в Турции.

Абдеслам также повторил свои слова о том, что теракты являлись ответом на действия европейцев в Сирии. Он также возложил ответственность за события 13 ноября 2015 года на занимавшего тогда должность президента Франции Франсуа Олланда из-за ракетных ударов, нанесенных по сирийской территории в сентябре 2015-го. Экс-президент отвечал на вопросы суда в ноябре 2021 года.

В суде также были зачитаны показания бывшей невесты Абдеслама Ясмины, его матери и сестры Мириам. По словам Ясмины, Салах попал под влияние своего друга детства Абдельхамида Абауда. Именно его следствие считает организатором терактов. Сестра Абдеслама принесла соболезнования близким погибших в терактах и подчеркнула, что ее брат «участвовал в случившемся кошмаре, но не отнял ни одной жизни». А в заявлении матери говорится, что она «не узнает своего сына» и что в их семье никто не был радикализован. Вместе с дочерью они настаивают, что, по их мнению, Абдеслам, будучи единственным оставшимся вживых непосредственным участником терактов, не должен нести ответственность за убийства, совершенные другими.

Затем суд перешел к допросу. Главными темами стали процесс радикализации Салаха Абдеслама, его посещение Греции предположительно в компании Ахмеда Дахмани, которого следствие подозревает в логистической подготовке терактов в Париже, а также пребывание брата Салаха — Брахима — в Сирии в 2015 году. О событиях после 2015 года суд вопросов не задавал. Вопросы о точной роли Абдеслама в событиях 13 ноября, а также о том, почему он не стал взрывать свой пояс смертника, также были отложены до дальнейших слушаний.

В качестве обвиняемых по делу о терактах проходят двадцать человек, четырнадцать из них находятся в руках французского или бельгийского правосудия. Из них двое уже воспользовались правом хранить молчание: Усама Крайем назвал процесс «иллюзией», а Мохамед Баккали заявил, что его слово все равно не имеет веса для судебного разбирательства.

В шести терактах, произошедших в Париже и на «Стад де Франс» с 21 часа 16 минут 13 ноября до 00 часов 58 минут 14 ноября 2015 года, погибли 130 мирных жителей (из них 90 — в концертном зале «Батаклан»). Более 350 получили ранения. Ответственность за эти убийства взяла на себя террористическая группировка «ИГ».

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