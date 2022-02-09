Эксперт о визите Макрона в Москву: «Рычаги у Европы довольно слабые, так как она их не использует».

7 и 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Россию и Украину, чтобы добиться деэскалации конфликта. При этом он говорил с Путиным и Зеленским не только как глава Франции, но и как европейский лидер, от имени ЕС. Каковы итоги этого экспресс-турне? На вопросы RFI отвечает корреспондент Le Figaro, заместитель главного редактора внешнеполитической службы газеты Изабель Лассер.

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RFI: Визит Эмманюэля Макрона в Москву и Киев завершился, он смог пообщаться и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. Вы присутствовали в это время во французском президентском пуле. Каково ваше впечатление от этой поездки? Удалось ли Макрону добиться заявленной им самим цели – деэскалации конфликта в Украине?

Изабель Лассер: Итоги визита довольно незначительные. Пока деэскалации не наступило. Но Эмманюэлю Макрону все же удалось чего-то добиться – он смог ввести Европу в переговоры, которые до последнего времени были полностью прерогативой России и США, поскольку Владимир Путин исключил Евросоюз из переговоров. Он достаточно веско и громко дал услышать французский и европейский голос, что само по себе является позитивным. Другой относительный успех – Зеленский, Путин и Макрон договорились продолжать переговорный процесс в рамках нормандского формата и исполнения Минских соглашений. Этот процесс будет продолжаться в течение ближайших недель.

Что касается остального, то Макрону ничего не удалось добиться. Военной деэскалации не произошло, нет никакого отвода российских войск от украинской границы. По поводу обещания отвода войск после учений в Беларуси – вполне возможно, что так и было запланировано русскими ранее. Другими словами, итоги довольно незначительны.

Такие итоги были вполне ожидаемы. Тем не менее, как сказал сам Эмманюэль Макрон во время пресс-конференций в Москве и Киеве, самым главным его успехом является то, что политики начали наконец разговаривать, вести диалог, которого раньше вообще не существовало. Вы согласны с таким заявлением?

Да, правда, Эмманюэль Макрон – первый мировой лидер, который приехал к Путину. И в любом случае, диалог – лучше, чем война. Но диалог не исключает одновременной войны, и пока, к моменту возвращения Эмманюэля Макрона из Москвы, кризис не был разрешен. Он так и сказал: пяти часов разговора с Владимиром Путиным недостаточно, чтобы выйти из кризиса. Нужны недели и еще недели переговоров, и так будет происходить, при участии Европы и США. Но нет вины Макрона в том, что проблема не была разрешена, его инициатива была необходима для возобновления диалога, она вполне достойна похвалы. Он действовал в координации со всеми европейскими партнерами, с США, перед вылетом в Москву он общался с генеральным секретарем НАТО.

Но европейский голос не важен для Путина, Евросоюз для него не является игроком на политической арене. Россия хочет разговаривать только с Соединенными Штатами. И мы это в очередной раз увидели. Инициатива Макрона была относительно бесполезна с самого начала, так как Евросоюз не является игроком для России, он недостаточно показывает свою силу, и Владимир Путин считает его слишком слабым.

Как вы уже сказали, Макрону удалось ввести Европу в диалог между Москвой и Вашингтоном. Но какие у Европы есть рычаги, чтобы повлиять на Россию?

Это извечная проблема Европы. У ЕС сейчас в качестве рычага влияния есть только дипломатия, через нормандский формат. Но этот формат в последнее время был скорее мертв, чем жив. Вторым рычагом давления являются санкции. Но, во-первых, до последнего времени санкции не останавливали Владимира Путина. А во-вторых, санкции никогда не зайдут слишком далеко, поскольку в самой Европе есть страны, которые выступят против. В частности, Германия, которая в ЕС занимает довольно снисходительные позиции по отношению к России. Мы видим это в вопросе «Северного потока - 2», которому так благоволит генеральный канцлер, но который может являться серьезным инструментом давления на Путина. В конечном счете, Евросоюз никогда не принимал санкции, которые могли бы ограничить доступ российских чиновников к их европейским виллам, банковским счетам и так далее. Поэтому рычаги у Европы достаточно слабые, так как она их не использует. Что же касается военных средств, то их фактически не существует, так как Европа еще с конца Второй мировой войны таковых не выстроила. Проблема в том, что Владимир Путин уважает только силу. Поэтому сдерживание может проводиться только дипломатическим путем, и, не имея военной поддержки, дипломатия имеет малые шансы преуспеть в отношении такого типа режима, как в России.

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