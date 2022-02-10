Во Франции умер Умер Люк Монтанье — один из первооткрывателей ВИЧ

Люк Монтанье получил в 2008 году Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса иммунодефицита человека

Французский вирусолог Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине за открытие вируса СПИДа, скончался в минувший вторник, 8 февраля, в возрасте 89 лет в Американском госпитале в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Информацию о кончине знаменитого ученого в четверг подтвердил агентству France-Presse мэр города Жан-Кристоф Фромантен.

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Люк Монтанье получил в 2008 году Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В 1983 году вместе со своими коллегами Франсуазой Барре-Синусси и Жан-Клодом Шерманом он идентифицировал вирус, вызывающий ВИЧ-инфекцию.

Вирус иммунодефицита человека независимо открыли в 1983 году в двух лабораториях: в Институте Пастера во Франции под руководством Люка Монтанье и в Национальном институте рака в США под руководством Роберта Галло. В 2008-м Монтанье и Барре-Синусси стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

В последние годы Люк Монтанье рядом высказываний и некоторыми своими научными позициями неоднократно вызывал ожесточенные споры и подвергался осуждению со стороны коллег.

Как напоминает France-Presse, с 2017 года он неоднократно выступал со спорными заявлениями о вакцинации, в течение последних двух лет — с неоднозначными гипотезами о коронавирусе и вакцинах против COVID-19. Его замечания о вакцинации против ковида снискали ему симпатии антипрививочников.

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