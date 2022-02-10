В Париже запретили «конвой свободы»

Префектура полиции Парижа объявила о запрете на движение в столице грузовиков, а также автомобилей, которые должны были участвовать в «конвое свободы» в эти выходные.

Префектура полиции Парижа объявила о запрете передвижения в столице грузовиков, а также автомобилей, которые должны были участвовать в «конвое свободы» в эти выходные. Выступающие против принудительной вакцинации активисты призывают парализовать движение вокруг французской столицы с пятницы по воскресенье. Некоторые из протестующих намереваются из Парижа отправиться в Брюссель для участия в акции протеста 14 февраля.

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Столкнувшись с проблемой намеченного на пятницу «съезда» тысяч автомобилей в Париже, префект полиции столицы объявил в четверг о запрете «конвоев свободы», вдохновленных примером канадского движения антиваксеров.

Ранее тысячи противников вакцинации объявили в социальных сетях, что хотят «прокатиться по Парижу» в «конвоях свободы», вдохновленных примером канадских дальнобойщиков, которые уже почти две недели блокируют центр столицы Оттавы. В среду несколько конвоев уже покинули Ниццу, Байонну и Перпиньян. Они планируют прибыть в Париж в пятницу вечером, а некоторые затем призывают направиться к Брюсселю для «европейского слета», запланированного на понедельник, 14 февраля.

«Будут введены в действие специальные меры (…) для предотвращения перекрытия дорог (участниками "конвоя свободы" – RFI), будут составляться протоколы и проводиться задержания», – говорится в сообщении главного управления парижской полиции. Запрет, связанный с «риском нарушений общественного порядка», вступает в силу с пятницы и продлится по понедельник включительно.

Префект, давший «твердые указания» парижской полиции, напоминает, что за воспрепятствование движению транспорта предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 4500 евро, конфискации транспортного средства, снижения наполовину максимального количества баллов водительского удостоверения и приостановление его действия на срок не более трех лет.

«Организатор запрещенной демонстрации может быть наказан шестью месяцами тюремного заключения и штрафом в размере 7500 евро, а участники будут оштрафованы» на 135 евро, добавляет префектура.

«Конвои свободы» и «желтые жилеты»

Конкретного места проведения акции во французской столице организаторы пока не называли. В соцсетях представители движения Convoy France не призывают к блокировке дорог, но массовое скопление автомобилей в Париже приведет к транспортному коллапсу в течение выходных.

Помимо требований отмены ковид-пропусков, движение носит более глобальный характер: участники начали выступать с требованиями повышения покупательной способности и снижения стоимости энергоносителей.

В понедельник источник в полиции сообщил агентству France-Presse, что власти «серьезно восприняли» движение. «Однако оценка потенциальной угрозы все еще является предметом анализа спецслужб, учитывая предвыборный контекст и желание копировать канадское движение», – добавил этот источник.

Пока французское движение «еще далеко от того, чтобы быть прочно структурированным», но «этот новый способ действий, особенно привлекающий внимание СМИ, может позволить различным протестным группам усилить свои акции», – указывается в докладной записке внутренней разведки, которую цитирует RTL и Le Parisien.

В разгар протестов движения «желтых жилетов» в Париже и других городах проходили акции автомобилистов, блокирующих автотрассы и движение на кольцевой дороге вокруг Парижа.

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