Президент Макрон представил план развития французской атомной энергетики на ближайшие 30 лет

Выступая в этот четверг в городе Бельфор, президент Франции представил грандиозный план «перезапуска французской атомной энергетики». Эмманюэль Макрон объявил о строительстве 6 новых атомных реакторов типа EPR к 2045 году. Это поворот на 180 градусов в заявлениях президента, так как в 2017 году в своей предвыборной программе кандидат Макрон обещал сократить долю атомной энергетики в производстве электричества в стране с 75 до 50%.

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10 февраля Эмманюэль Макрон приехал в Бельфор, чтобы посетить здание предприятия Framatome (принадлежащего крупнейшей французской энергетической компании EDF) и представить там свою программу развития французской ядерной энергетики на ближайшие 30 лет. В частности, президент объявил о строительстве шести атомных электростанций нового типа в ближайшие десятилетия.

Они будут построены в период с 2035 по 2045 год, и общая стоимость строительства составит около 50 миллиардов евро. Первые две электростанции будут возведены в Пенли (департамент Приморская Сена), еще две — в Гравелине (север), а последние две АЭС появятся на участке Трикастен (Дром-Воклюз) или Бюже (Эн).

На этом Эмманюэль Макрон не останавливается и предлагает после 2050 года построить 8 дополнительных реакторов EPR, по два — каждые 5 лет, в период с 2045 по 2065 год. Общая стоимость этих 14 EPR — 100 миллиардов евро.

Эти заявления главы государства противоречат программе Макрона-кандидата, которую он озвучил в 2017 году перед президентскими выборами, пообещав сократить долю ядерной энергетики в стране. Однако теперь глава государства подчеркивает, что полностью берет на себя ответственность за свои слова: в выступлении перед сотрудниками предприятия Эмманюэль Макрон назвал главные причины такого резкого изменения стратегии.

Главной причиной является необходимость обеспечить «энергетическую независимость» Франции от поставщиков энергоносителей. По мнению президента, существенный рост производства в стране электроэнергии сможет обеспечить ее безопасность.

Во-вторых, необходимо считаться с ростом спроса на электроэнергию – по подсчетам специалистов, к 2050 году потребление электричества во Франции возрастет на 35% по сравнению с настоящим уровнем.

Помимо этого, ввод в эксплуатацию атомных электростанций позволит государству остановить рост цен на электроэнергию и тем самым повысить покупательную способность населения. Более того, строительство таких станций является источником занятости: только возведение первых двух реакторов должно создать 10 тысяч рабочих мест, заявил Макрон.

И наконец, мирный атом поможет обеспечить выполнение объявленной Францией цели – достичь к 2050 году так называемого «углеродного нейтралитета», то есть сократить выбросы углекислого газа в 6 раз по сравнению с 1990 годом.

План «перезапуска атомной энергетики» «предельно амбициозен» для Франции, заявил Эмманюэль Макрон. «За 30 лет он должен сделать Францию ​​первой крупной страной в мире, полностью избавившейся от ископаемого топлива, а также укрепить нашу промышленную энергетическую независимость в соответствии с климатическими требованиями», – сказал президент.

Объявленная им программа не означает отказа от развития других экологически чистых видов энергии. В ходе своего выступления Эмманюэль Макрон пообещал строительство новых солнечных, ветряных и других электростанций.

Производство электроэнергии на самом низком уровне за 30 лет

На сегодняшний день парк французских атомных электростанций значительно устарел. В настоящее время во Франции остановлены 12 атомных реакторов из 56: пять из-за коррозии сооружений и семь – для техобслуживания.

По прогнозам EDF, в 2022 году производство электроэнергии на АЭС будет на самом низком уровне за последние 30 лет. С 400 тераватт-часов в 2018 году оно сократится до менее чем 300 в этом году.

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