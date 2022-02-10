Экология: Франция — пятая в международном рейтинге

Франция стоит на пятом месте среди экологически чистых стран мира, но может добиться лучших результатов в вопросах охраны окружающей среды. Таков итог анализа международных экологических рейтингов, опубликованный министерством экологического перехода Франции в канун открытия в Бресте (Бретань) международного саммита в защиту Мирового океана (One Ocean Summit).

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Заключение французских экспертов опирается на информацию десяти структур (комиссий ООН, исследовательских институтов и университетов), оценивших политику стран мира по десяти критериям. Пять из них изучают охрану окружающей среды, а пять других — политику устойчивого развития.

В классификации по международному Индексу экологической эффективности (EPI) Франция стоит на пятом месте среди 180 стран. Индекс был предложен в 2000 году экспертами трех организаций — Центра экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy), Колумбийского университета по заказу Всемирного экономического форума. Список обновляется раз в два года. Число критериев для классификации постоянно растет. Сегодня сравнение проводится уже по 32 позициям. На сайте Йельского университета уточняется, что критерии «отражают различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности ее экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения, практику экономической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии». А это значит, что рассматриваются такие параметры, как качество воздуха (конкретно — концентрация в атмосфере двуокиси серы и двуокиси углерода), качество воды, изменение площади лесов, смертность среди населения.

Эксперты напоминают, что в 2018 году Франция была в этом рейтинге второй после Швейцарии. С тех пор лидером стала Дания, на второе место вышел Люксембург, Швейцария оказалась третьей и сразу перед Францией на четвертое место поднялась Великобритания. США в последнем рейтинге EPI стоят на 24-м месте, Россия на 58-м, Китай на 120-м.

Так называемый Индекс зеленого будущего (Green Futur Index), созданный Массачусетским технологическим институтом (MIT) и посвященный изменению климата и переходу к безуглеродной экономике, ставит Францию на четвертое место в списке из 76 стран. Усилия Франции «хорошо оценили», в частности, за устойчивое развитие в сельском хозяйстве и за политику развития водородной энергетики в рамках плана восстановления экономики, — пишут аналитики министерства экологического перехода.

Действительно, в сентябре 2020 года правительство Франции объявило о выделении на развитие водородной энергетики более 7 миллиардов евро. Это бюджет на ближайшие 8 лет. Из них 2 миллиарда предназначались для плана восстановления в 2021 и 2022 годах. Эта сумма, по оценке экономической Les Echos, позволит создать соответствующий реальный сектор экономики совместно с Германией, которая уже вкладывает в новый вид энергетики огромные средства. Во Франции же работы по использованию водорода многие годы не шли далее создания прототипов и микро-проектов.

В то же время Франция показывает средние результаты в том, что касается Индекса эффективности борьбы с изменением климата (Climate Change Performance Index, CCPI). Эта классификация разработана для 61 страны немецкой экологической организацией Germanwatch с целью повышения уровня прозрачности в международной политике по климату. Парижу отведено 17-е место из-за медленного внедрения возобновляемых источников энергии.

С точки зрения устойчивого развития Париж также может улучшить большинство показателей. Франция заняла 8-е место по индексу, оценивающему достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals, SDGs). Индекс был принят Организацией Объединенных Наций в 2015 году. Франция потеряла 4-е место, в частности, из-за низкого уровня переработки отходов электроники.

Средние результаты у Франции и в том, что касается Индекса устойчивого развития общества (SSI). Она стала 72-й из 151 стран. По экономическому благополучию Париж занял 82-е место, 136-е место по экологическому благополучию и только 28-е место по благополучию граждан. Лучшими по последнему критерию оказались Норвегия, Ирландия и Швейцария.

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