42 истребителя Rafale для Индонезии: как Франция укрепила позиции в Индо-Тихоокеанском регионе

Индонезия заказала у Франции 42 новейших истребителя Rafale в рамках программы модернизации своих военно-воздушных сил. Подписание контрактов и соглашений прошло в Джакарте в четверг, 10 февраля, в ходе визита французского министра обороны Флоранс Парли. Индонезия стала седьмой по счету страной, в которую французский концерн Dassault Aviation поставит свои боевые самолеты Rafale. В Париже новый крупный оружейный контракт рассматривают как свидетельство укрепления позиций Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Официально заказ Индонезии на 42 французских боевых самолета Rafale 10 февраля подтвердила министр обороны Флоранс Парли во время своего визита в Джакарту. Индонезийское военное ведомство уточнило, что в этот четверг был подписан контракт на поставку первых 6 самолетов, а также соглашение о заказе еще 36 многоцелевых истребителей четвертого поколения.

Соглашение приветствовал президент Эмманюэль Макрон, отметив в своем твиттере «французское промышленное превосходство» и признание за рубежом «ноу-хау более чем 400 французских фирм и тысяч работников», которые участвуют в производстве Rafale. «В Индо-Тихоокеанском регионе это новый этап укрепления наших партнерских отношений», — подчеркнул Макрон.

42 Rafale ! L’Indonésie fait le choix de l’excellence industrielle française ! Le savoir-faire des plus de 400 entreprises françaises et des milliers de travailleurs qui conçoivent le Rafale est reconnu. En Indo-Pacifique, cette nouvelle étape renforce nos partenariats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2022

Концерн Dassault Aviation сообщил, что первые самолеты будут переданы Индонезии в 2025 году, в дальнейшем Джакарта будет получать по одному истребителю в месяц. Речь идет о последней модификации Rafale (стандарт F3R), которая поступает сейчас на вооружение ВВС Франции.

Глава Dassault Aviation Эрик Траппье назвал контракт «историческим», поскольку Индонезия ранее никогда не покупала боевые самолеты французского концерна. Он также уточнил, что заказ является т.н. «оффсет-сделкой»: исполнение контракта предполагает участие в производстве местных фирм и передачу технологий. Эти встречные требования Индонезии оцениваются в 85% от стоимости заказа, отметил Траппье.

По сообщению французского оборонного ведомства, общая сумму заказа на 42 самолета Rafale, включая вооружения, — 8,1 млрд долларов (7,1 млрд евро).

Индонезия — вторая после Индии страна в Индо-Тихоокеанском регионе, которая решила приобрести французский истребитель Rafale (Индия ранее заказала 36 самолетов для своих ВВС). В ходе визита Флоранс Парли в Джакарту был также подписан протокол о намерениях, предполагающий изучение вопроса о покупке Индонезией двух французских подводных лодок класса Scorpene (производства французской компании Naval Group при участии испанской Navantia).

Индонезия проводит программу модернизации своих ВВС, на вооружении которых стоят американские F-16, а также российские Су-27 и Су-30. AFP напоминает, что в 2018 году страна подписала с Россией контракт на покупку 11 истребителей Су-35, однако исполнение сделки приостановлено из-за режима американский санкций (в рамках закона CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Джакарта также ведет переговоры о покупке американских F-15 и участвует в проекте Южной Кореи по разработке боевого самолета KF-21.

Как отмечает France-Presse, в военном сотрудничестве с Индонезией Париж видит свидетельство укрепления своих позиций в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция работает над усилением своих партнерских отношений со странами региона после того, как в сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия неожиданно объявили о создании нового стратегического союза AUKUS. Австралия одновременно расторгла с Францией «контракт века» на поставку 12 дизель-электрических подводных лодок госконцерна Naval Group (сумма сделки — €56 млрд) после обещания США оснастить австралийские ВМС атомными субмаринами.

AFP отмечает, что Индонезия стала седьмой по счету страной, заказавшей самолеты Rafale с 2015 года, когда Франция начала продавать на экспорт свой многоцелевой истребитель четвертого поколения (первым покупателем стал Египет). Египет заказал в общей сложности 54 самолета Rafale, Катар и Индия — по 36 машин.

Особо успешным для концерна Dassault Aviation стал 2021 год. Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение на покупку 80 самолетов. 18 истребителей заказала Греция, 12 — Хорватия. Египет увеличил первоначальный заказ (24 самолета) на 30 истребителей.

Индонезия и Хорватия для Dassault Aviation стали новыми рынками: остальные страны ранее покупали истребители Mirage французского концерна.

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