На саммите «Один океан» Франция объявила о расширении своего заповедника в Индийском океане

На международном саммите «Один океан», который прошел во французском Бресте, президент Эмманюэль Макрон 11 февраля объявил о значительном расширении территории национального природного заповедника, расположенного во Французских Южных и Антарктических территориях. Заповедную зону в этой южной части Индийского океана Франция увеличила до 1,6 миллионов км², сделав одной из крупнейших морских охраняемых зон в мире.

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Выступая в пятницу, 11 февраля, на закрытии международного форума «One Ocean Summit» во французском Бресте, президент Эмманюэль Макрон призвал к безотлагательным действиям о защите Мирового океана, страдающего от загрязнения и чрезмерной эксплуатации его ресурсов. 2022 год в этих вопросах «должен стать решающим», указал президент Франции, говоря о необходимости срочных мер по защите биоразнообразия и борьбе с глобальными изменениями климата.

В своем выступлении президент страны-организатора саммита обозначил программу действий на ближайшие месяцы. Это и запуск в конце февраля переговоров по «обязывающему международному соглашению» о мерах защиты морской среды от загрязнения пластиком. И завершение работы в ООН над рамками будущего договора об охране ресурсов «открытого моря» (о сохранении и устойчивом использовании областей Мирового океана, находящихся вне юрисдикции государств). Это и переговоры в рамках ВТО о запрете государственных субсидий, которые способствуют чрезмерному вылову рыбы или незаконному рыболовству.

На саммите «Один океан» в Бресте президент Макрон объявил и о символическом решении самой Франции по усилению охраны морского биоразнообразия. Париж решил значительно увеличить площадь Национального природного заповедника Французских Южных территорий. Он расположен во Французских Южных и Антарктических территориях*** — на архипелагах Крозе и Кергелен, а также на островах Сен-Поль и Амстердам.

Avec l’extension de la réserve naturelle des Terres australes françaises, nous atteignons 33 % de la superficie française classée en aire protégée et faisons de cette réserve la 2ème plus grande aire protégée au monde. Engagement tenu, objectif dépassé ! pic.twitter.com/oAgEKgVBCl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2022

Теперь заповедником стала вся территория и акватория архипелагов общей площадью 1,6 млн квадратных километров. Соответствующий декрет был опубликован 11 февраля в официальном печатном органе французского правительства Journal officiel. Речь идет, в частности, о территориальных морях и эксклюзивной экономической зоне архипелагов.

Отныне 33% всей территории Франции (включая ее морские владения) являются природоохранной зоной, — заявил президент Макрон, отметив, что страна перевыполнила поставленную задачу (сделать охраняемой природной территорией 30% общей площади своих владений).

📣Avec la publication ce matin du décret d’extension de la Réserve Naturelle Nationale des Terres Australes Françaises, la France🇫🇷 dépasse ce jour l’objectif de 30% pour atteindre 33% de son territoire terrestre et marin sous protection et passe de 1,9 à 4,2% de protection forte https://t.co/ifIILpSB8h pic.twitter.com/bCxrPSk5Ci — Berangere Abba (@b_abba) February 11, 2022

Национальный заповедник Французских Южных территорий был создан в 2006 году на архипелагах и островах, расположенных между 37-й и 54-й параллелями южной широты и простирающихся от субтропической зоны (Сен-Поль и Амстердам) до субантарктической зоны (Крозе и Кергелен).

В 2016-м он был расширен. До сих пор его площадь составляла на суше 7700 км². Морская заповедная территория охватывала 665 310 км². Установленная вокруг границ заповедника охранная зона площадью 1,6 млн км² теперь сама стала заповедной. Это означает, в частности, запрет на добычу полезных ископаемых, промышленную деятельность, а также строгие ограничения (или даже запрет) рыболовства.

По данным французских властей, в заповеднике находится «самая большая в мире популяция морских птиц», а также обитают «одни из самых разнообразных и многочисленных популяций морских млекопитающих в южной части Индийского океана».

*** Французские Южные и Антарктические территории — Terres australes et antarctiques françaises (сокращенно TAAF) — заморское особое административно-территориальное образование Франции. Включает в себя находящиеся в южной части Индийского океана архипелаги Крозе и Кергелен, острова Сен-Поль и Амстердам, землю Адели — в Антарктиде, а также острова Эпарс в западной части Индийского океана вблизи Мадагаскара (Îles Éparses — букв. рассеянные острова).

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