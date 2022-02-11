Организовавшая саммит «Один океан» Франция подтвердила свою готовность осваивать морские глубины

«Исследовать и осваивать». Министр по делам моря Анник Жирарден подтвердила намерение Франции готовиться к разработке ресурсов морского дна. Заявление телеканалу France 3 в Бретани прозвучало в четверг, 10 февраля, в день участия министра в работе международного саммита по защите Мирового океана — «One Ocean Summit». Правда, разработка морских глубин упоминалась ею не с трибуны форума. Этой конфликтной темы нет в повестке дня саммита, который проходит с 9 по 11 февраля во французском Бресте.

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Заявление министра в интервью France 3 продолжает линию, обозначенную президентом Франции в октябре 2021 года. Эмманюэль Микрон включил исследование морских глубин в план экономического развития и инвестиций «Франция 2030».

Разговоры о такого рода инвестициях во Франции ведутся давно и сильно беспокоят защитников окружающей среды.

Так, в рамках саммита «Один океан» Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN), объединяющий более полутора тысяч правительственных и неправительственных организаций, призвал ввести мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых в ожидании разработки строгих правил для защиты глубоководных экосистем и их биоразнообразия. Но Франция отказалась поддержать мораторий еще в сентябре 2021, когда он был предложен для утверждения Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в рамках конгресса членов этого союза в Марселе.

Французские аналитики обращают внимание на полномочия министерства Анник Жирарден (ministère de la Mer — букв. министерство Моря): в его компетенцию входят вопросы, связанные как морями, так и заморскими территориями. Ведь именно благодаря заморским территориям во Французской Полинезии, Тихом и Индийском океанах Франция стоит на втором месте в мире по масштабам морских владений.

Зоны, покрытые океаном глубиной более 4000 м, составляют приблизительно две трети поверхности планеты, но они изучены и картографированы хуже, чем поверхность Луны. «95% этих глубинных зон еще только предстоит исследовать, — напоминают специалисты брестского океанографического института Ifremer. — От 250 000 до 10 миллионов видов глубоководной живой природы ученым еще предстоит открыть».

Необходимость защитить богатый животный мир не останавливает интерес к подводным запасам полезных ископаемых. Опасность начала промышленной эксплуатации возрастает. «Горнодобывающая промышленность готовится грабить морское дно», — пишет экологический сайт ReporTerre. Разработки дна еще не начались, но государства и промышленники уже не скрывают своих аппетитов». Таллий, кобальт, марганец, никель, золото… «Морские глубины полны полезных ископаемых, запасы рудников на поверхности земли заканчиваются, — подчеркивает ReporTerre. — А новейшие технологии требуют всё возрастающих объемов редких металлов». Электромобили, ветряные и морские турбины — для создания технологий, которые позволят достичь целей Парижского соглашения по климату, спрос на редкие минералы может «возрасти в четыре раза».

Коммерческая эксплуатация глубоководных месторождений еще не началась, но, по данным Greenpeace двадцать девять лицензий на разведку месторождений на дне моря уже выданы таким странам, как Китай, Корея, Великобритания, Франция, Германия и Россия. Контракты на разведку охватывают площадь глубоководного морского дна размером в 1,3 млн км2, зарегистрированную в 2020 году Коалицией за сохранение глубоководного моря (Deep Sea Conservation Coalition). Если эти контракты будут преобразованы в лицензии на добычу полезных ископаемых, это положит начало крупнейшей в истории Земли добыче полезных ископаемых непосредственно в море.

Глубоководная разработка морского дна представляет серьезную угрозу для океанов и климата. Поэтому Greenpeace настаивает на важности заключения в рамках ООН договора для создания сети морских заповедников, запрещающих все формы промышленной эксплуатации, включая глубоководную добычу. «Главной целью политиков, разрабатывающих концепцию управления ресурсами океана, должна стать охрана океанов» — подчеркивает Greenpeace, международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году.

Переговоры по разработке договора об открытом море начались 25 марта 2019 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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