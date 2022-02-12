Автодемонстрация против «санпропусков» в Париже: есть задержанные, полиция применила слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже в день, когда акции т.н. «конвоя свободы» против «санпропусков»

Несмотря на запрет, тысячи противников «санитарных пропусков» со всей Франции устроили автодемонстрацию в Париже. На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ и эвакуировала машины так называемого «конвоя свободы». В середине дня сообщалось о 14 задержанных.

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Несмотря на запрет префектуры полиции, тысяч противники «санитарных пропусков» прибыли в Париж со всей Франции, чтобы принять участие в автодемонстрации по примеру акции канадских дальнобойщиков, заблокировавших улицы Оттавы.

Префектура полиции Парижа эту акцию запретила и заявила о решимости предотвращать любые попытки блокировки автодвижения. Административный суд Париже подтвердил запрет на «автосъезд». Сообщается, что некоторые машины-«участницы» «конвоя свободы» были изъяты с улиц силами правопорядка.

PARIS - Les véhicules du #ConvoidelaLiberte sont mises en fourrière par la police. #ChampsElysées pic.twitter.com/NbhDSDmSJy — Clément Lanot (@ClementLanot) February 12, 2022

К середине дня полиция сообщала о 14 задержанных в связи с манифестацией и 337 протоколах о правонарушениях. По данным AFP, вблизи Елисейского дворца задержали известного представителя движения «желтых жилетов» Жерома Родригеса.

Недалеко от Трумфальной арки полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передает Reuters.

Порядка 7200 полицейских и жандармов на этих выходных «обеспечивают соблюдение запрета» на автодемонстрацию, заявили в префектуре. На некоторых улицах Парижа размещена бронетехника жандармерии.

Демонстранты, среди которых есть участники движения «желтых жилетов», требуют упразднить «вакцинные пропуска» и выдвигают требования, связанные с покупательной способностью и ценами на энергоносители. Правительство объявило о смягчении санитарных ограничений с 28 февраля.

Некоторые участники французского «конвоя свободы» намерены отправиться в Брюссель, где на 14 февраля запланирована общеевропейская акция. Бельгийские власти запретили въезд в город автодемонстрантам.

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