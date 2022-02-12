Противники «санпропусков» намерены провести автодемонстрацию в Париже, несмотря на запрет

Тысячи машин отправили со всей Франции в Париж на автодемонстрацию против санитарных мер, несмотря на запрет

Тысяч противников «санитарных пропусков», прибывших автоколоннами к Парижу со всей Франции, утром в субботу снова отправили в путь. Они собираются въехать в Париж и провести демонстрацию, несмотря на запрет префектуры полиции, передает AFP. Власти заявляют, что будут решительно препятствовать любым попыткам блокировки автодвижения.

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Сотни легковых машин, грузовиков и трейлеров в пятницу выехали из разных уголков Франции в направлении Парижа, чтобы в столице провести автодемонстрацию против санитарных мер. В пятницу во второй половине дня полиция оценила в 3300 число машин в автоколоннах.

Демонстранты требуют упразднить «вакцинные пропуска» и выдвигают требования, связанные с покупательной способностью и ценами на энергоносители.

Французские активисты, среди которых противники политики Эмманюэля Макрона и участники движения «желтых жилетов», вдохновились примером канадоского «конвоя свободы» — движения дальнобойщиков-антипрививочников, заблокировавших дороги в Оттаве.

Ночь с пятницы на субботу участники французского «конвоя свободы» провели на парковках недалеко от Парижа. Утром они выехали в сторону окружной дороги французской столицы, передает AFP.

Несколько дней назад префектура полиции Парижа запретила «съезд» грузовиков и других машин из «конвоя свободы», запланированный на эти выходные. Административный суд оставил запрет в силе, отвергнув два иска. Более семи тысяч полицейских и жандармов на этих выходных будут «обеспечивать соблюдение запрета» на автодемонстрацию, заявили в префектуре.

Для предотвращения блокировки движения на улицах Парижа власти собираются изымать машины на автовозах. В Париже на улицы также вывели бронетехнику жандармерии — впервые после манифестанций «желтых жилетов» конца 2018 года. Премьер-министр Жан Кастекс призвал к «жесткости» в случае попыток заблокировать движение.

«Право выходить на демонстрацию и иметь свое мнение — конституционное право, гарантированное в нашей Республике и нашей демократии. Но нет права блокировать других или мешать движению», — заявил премьер.

К концу утра сообщалось, что составлено 283 протокола о правонарушениях. В полиции заявили о задержании на площади Денфер-Рошро пяти демонстрантов, «имевщих при себе пращу и защитное снаряжение».

Некоторые из французских автодемонстрантов собираются затем отправиться в Брюссель, чтобы принять участие в общеевропейской акции, намеченной на 14 февраля. Бельгийские власти запретили им въезд в город.

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