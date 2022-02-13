«Конвой свободы» в Париже: задержаны 97 человек, полиция продолжает проверки на дорогах

Автомобилисты устроили акцию против санитарных пропусков в Париже, несмотря на запрет префектуры. В полиции сообщили о 97 задержанных

Утром в воскресенье, 13 февраля, в префектуре полиции Парижа заявили, что по итогам протестов автомобилистов против «санпропусков», начавшихся утром в субботу, задержаны 97 человек и составлено 513 протоколов о правонарушениях.

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По данным France Info, 81 человек оставались под стражей в воскресенье. Среди задержанных — один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родригес. Его задержали недалеко от Елисейского дворца.

В полиции сообщили, что в ночь с субботу на воскресенье правоохранители разогнали демонстрантов и составили на них протоколы в районе Елисейских полей и Булонского леса.

Накануне в Париже прошла акция противников санитарных ограничений, вдохновившихся канадскими протестами дальнобойщиков. Протестующие, называющие себя «конвоем свободы», прибыли к столице из разных уголков Франции автоколоннами: на легковых машинах, трейлерах и грузовиках.

Автомобильную демонстрацию запретила префектура полиции, запрет оставили в силе судебные инстанции. Накануне во Франции прошли и другие акции протеста против вакцинных пропусков, на которые запрет не распространялся. По данным МВД, по всей стране в них приняли участие порядка 32 тысяч человек.

Для охраны правопорядка в Париже в связи с акцией автомобилистов задействовали около 7200 полицейских и жандармов. Сотни машин были остановлены на въезде в Париж.

В воскресенье префектура полиции заявила, что силы правопорядка продолжают «усиленные проверки» для предотвращения блокировок на въездах в город. Полицейские несут службу на улицах столицы, в частности в районе Елисейских полей, чтобы «предотвратить возможные нарушения общественного порядка».

Накануне в этом районе полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Движение на Елисейских полях было восстановлено к вечеру.

Некоторые автодемонстранты говорили о намерении отправиться из Парижа в Брюссель, где на 14 февраля намечена общеевропейская акция. Бельгийские власти запретили т.н. «конвою свободы» въезд в город.

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