Под Перпиньяном прогремел взрыв и начался пожар в жилых зданиях: есть погибшие

В результате пожара, начавшегося после взрыва под Перпиньяном, погибли по меньшей мере семь человек

В ночь с воскресенья на понедельник, 14 февраля, в центре городка Сен-Лоран-де-ла-Саланк под Перпиньяном прогремел взрыв в магазине, после которого начался пожар в нескольких жилых зданиях. Погибли по меньшей мере семь человек. Прокуратура открыла дело о «поджоге, повлекшем гибель людей».

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В пожарной службе сообщили, что в ночь с 13 на 14 февраля в магазине в центре городка Сен-Лоран-де-ла-Саланк прогремел взрыв. За взрывом последовал пожар в жилых помещениях над магазином. Судя по фотографиям с места трагедии, пожар охватил сразу несколько соседних трехэтажных жилых зданий.

По предварительным данным полиции, погибли минимум семь человек, в том числе двое детей. Госпитализирован 27-летний мужчина, выпрыгнувший из окна второго этажа, спасаясь от пожара. Другие люди пострадали, надышавшись дымом.

На место прибыл министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выразивший соболезнования близким жертв пожара. Он пообещал, что расследование прольет свет на причины этой трагедии.

Прокуратура открыла расследование по признакам «поджога, повлекшего гибель людей». Пока неизвестно, что именно спровоцировало мощный взрыв.

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