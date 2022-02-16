Климт, Утрилло, Шагал: во Франции принят закон о возвращении наследникам произведений из еврейских коллекций

Во вторник, 15 февраля, французский парламент единогласно одобрил законопроект о реституции произведений искусства из еврейских коллекций, разграбленных оккупационными войсками до и во время Второй мировой войны. Закон предусматривает возвращение в течение текущего года пятнадцати произведений, которые в настоящий момент находятся во французских государственных собраниях.

Реклама Читать далее

Новый закон, одобренный французским парламентом, позволит вернуть наследникам еврейских коллекционеров 15 произведений. У каждого из них — своя судьба, отражающая трагическую судьбу собственников. Реституция стала возможна благодаря расследованию, проведенному искусствоведами и юристами, а также политической воле французского государства.

Франция гораздо позже, чем другие европейские страны, начала проводить процесс возвращения собственности. Отдел по реституции был создан в министерстве культуры всего два года назад. В 1990-е годы крушение Советского Союза и исчезновение советского лагеря способствовали открытию новых архивных документов. В 1995 году президент Жак Ширак признал ответственность французского государства за преступную депортацию евреев Франции. Наследники 13 из 15 произведений были найдены благодаря расследованию, которое проводила специально созданная в 1999 году Комиссия по возмещению ущерба жертвам расхищений еврейской собственности (CIVS).

Во время Второй мировой войны во Франции были похищены 100 000 произведений искусства из еврейских коллекций. 60 000 были обнаружены в Германии сразу по окончании войны и отправлены во Францию. 45 000 из них были возвращены владельцам или их наследникам. 2200 были отобраны и переданы Государственному музейному объединению (MNR). Примерно 13 000 были проданы государством в 1950-е годы и снова оказались на художественном рынке.

Отъем еврейской собственности проходил в разных формах. Произведения подвергались методичной конфискации («арианизации») и прямому грабежу, а во многих случаях хозяев заставляли продавать собрания за бесценок.

Из произведений, подлежащих реституции, одиннадцать рисунков и одна восковая скульптура находились в Лувре, полотно Климта «Розовые кусты» — в музее Орсе, картина Утрилло «Перекресток в Саннуа» — в мемориальном музее художника в одноименном городе. Также будет возвращена картина Шагала «Отец» из Музея искусства и истории иудаизма, приобретенная государством в 1988 году.

Климт, «Розовые кусты под деревьями»

Один из самых заметных артефактов, подлежащих реституции, — картина Климта «Розовые кусты», написанная в 1905 году. Это единственное произведение Климта, находившееся во французских государственных коллекциях.

В 1911 году картину купил австрийский коллекционер Виктор Цукеркандл, представитель крупной еврейской буржуазии, промышленник и меценат. В 1927 году, после смерти Цукеркандла, картина перешла к его племяннице Норе Стясны. В 1938, после Аншлюса Нору вынудили продать картину за цену, как минимум в шесть, а максимум — в пятьдесят раз ниже оценочной.

Сомнительную роль в этой истории сыграл «друг» Норы Филипп Хёслер, с которым в юности ее связывали тесные отношения. В 1933 году Хёслер вступил в нацистскую партию и одно время руководил «Венскими мастерскими», объединением архитекторов, ремесленников и коммерсантов, основанным в 1903 году в Вене художниками группы Сецессион. С «Венскими мастерскими» тесно связано творчество Климта. Так называемый «друг» Стясны купил картину за символическую цену, а затем увез ее с собой во Франкфурт, где открыл галерею.

Нора Стясны, лишившись финансовых возможностей уехать из Австрии, была депортирована четыре года спустя в Польшу. Она погибла вместе с матерью Амалией либо в гетто в Избице, либо в лагере уничтожения Белжец. Ее муж Пауль и сын Отто также были депортированы и погибли в Аушвице.

Картина находилась в галерее Хёслера вплоть до его смерти в 1960-е годы. След произведения вновь можно проследить с 1980-х в цюрихской галерее Peter Nathan, когда ее купил музей Орсе. Музей предварительно провел проверку провенанса, но трагическое прошлое картины не всплыло. Теперь музей вернет «Розовые кусты под деревьями» законным владельцам — наследникам погибшей в концлагере австрийской еврейской семьи.

Утрилло, «Перекресток в Саннуа»

Картина Мориса Утрилло «Перекресток в Саннуа», созданная в 1936 — 1937 годах, фигурировала в немецких архивах, где упоминание о ней обнаружила историк искусства Элизабет Руайе-Гримблат. На картине изображен перекресток бульвара, позднее названного именем Шарля де Голля, и улицы Клемансо.

Полотно было украдено в октябре 1942 года ERR (нацистским отделом, специализирующимся на художественном грабеже) у Жоржа Бернхейма, владельца парижской художественной галереи. Герман Геринг, занимавшийся методичным изъятием произведений искусства из еврейских коллекций, посчитал произведение слишком «модернистским» и в 1942 году обменял картину на библиотеку другого коллекционера. В 2004 году полотно было продано на аукционе Sotheby’s, на этот раз покупателем оказался город Саннуа.

Густав Климт. Розовые кусты под дереьями (фрагмент),1905. © ВК

Шагал, «Портрет отца»

В начале Первой мировой войны Марк Шагал покидает Францию на долгое время. До его возвращения в 1922 году картины, находившиеся в его парижской мастерской, исчезают, в том числе и «Портрет отца», написанный в 1911 году. Затем следы произведения обнаруживаются в Польше, где портрет выставляет на торги крупный варшавский торговец. В 1928 году ее покупает музыкант и скрипичный мастер Давид Сендер. В 1940 году всю семью переводят в гетто города Лодзь, имущество Сендера остается в покинутом доме. Потеряв жену и дочь, Сендер в 1958 году переезжает во Францию, где живет его сестра.

В это время Германия начинает поиск и реституцию похищенных из еврейских коллекций произведений искусства. Сендер декларирует пропажу картины и описывает ее в деталях. Однако расследование затягивается, и судьба картины проясняется только в 2020 году, через семь лет после смерти Сендера. Как установило расследование, Марк Шагал, не имевший представления о том, каким образом его произведение попало на рынок, сам приобрел собственную картину примерно в 1947 —1953 годы. По его завещанию полотно стало частью дарения, предназначенного французскому государству, и вошло в коллекцию Музея искусства и истории иудаизма. Портрет будет передан внучатым племянникам Сендера.

Коллекция Армана Дорвиля

Во время немецкой оккупации адвокат и коллекционер Арман Дорвиль укрылся в своем замке Кубжак в Перигоре, где умер в 1941 году. Продажа его собственности проходила с аукциона в Ницце в июне 1942 года. В выставленную на торги коллекцию входили 450 произведений Боннара, Вюйара, Ренуара, Мане, Синьяка, Кайботта, Домье, Дега, Валлоттона, Делакруа, Родена и других художников. Однако накануне продажи власти узнали от шофера Довиля о еврейском происхождении коллекционера, и Комиссия по еврейским делам поручила члену ультраправой лиги Амеде Крозу провести «арианизацию» собрания.

В порядке применения «новых еврейских законов» Лувр поручил руководителю отдела живописи Рене Юигу приобрести двенадцать лотов. Хранитель Лувра также сообщил Крозу о возможном наличии «национального наследия» в парижской квартире Дорвиля.

В конце 1942 года Кроз потребовал отмены «арианизации» коллекции из-за военных наград, полученных Арманом Дорвилем и членами его семьи во время Первой мировой войны. Эти отступления, действительно, были предусмотрены расовыми законами режима Виши. Однако средства были переданы наследникам только в 1947 году, а ближайшие родственники Дорвиля, его сестра, ее дочери и двух- и четырехлетние внучки, были схвачены при попытке попасть в Швейцарию, интернированы в Дранси и убиты в Освенциме.

Эмманюэль Полак, которой Лувр поручил расследование провенанса произведений из еврейских коллекций, называет распродажу в Ницце «одной из главных грабительских распродаж» военного времени.

«Арианизация собственности»

«Эти произведения входят в состав государственных коллекций, — прокомментировала новый закон министр культуры Франции Розлин Башло, — тогда как они никогда не должны были туда попасть».

По ее словам, впервые за семьдесят лет правительство проводит реституцию произведений из коллекций, разграбленных во время Второй мировой войны, или же приобретенных в сомнительных обстоятельствах на фоне антисемитских гонений и «арианизации собственности».

Во время Второй мировой войны «арианизации собственности» подвергались не только художественные коллекции, но и коммерческие предприятия. Сенатор Натали Гуле, дочь и внучка депортированных, предъявила во время голосования ведомость незаконной конфискации, проведенной в 1942 году в шляпной мастерской ее двоюродной бабушки, и призвала не ограничивать признание преступных грабежей произведениями искусства.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться