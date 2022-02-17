«Крот» у крайне правых: после обвинений в предательстве близкий соратник Ле Пен примкнул к Земмуру

Марин Ле Пен и Николя Бэ в Европарламенте в апреле 2017 года.

Глава французских крайне правых Марин Ле Пен обвинила в «предательстве» и «шпионаже» одного из своих близких соратников, спикера предвыборной кампании и евродепутата Николя Бэ. Как заявила лидер «Национального объединения», Бэ передавал Эрику Земмуру, ультраправому сопернику Ле Пен на грядущих президентских выборах, партийные секреты из чата в Whatsapp. Николя Бэ отверг обвинения, подал в суд на партию и официально примкнул к Эрику Земмуру.

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Николя Бэ — один из видных руководителей французской крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший Нацфронт). В среду, 16 февраля, он официально объявил о своем переходе в лагерь другого крайне правого политика — Эрика Земмура. За день до этого Бэ отстранили от всех партийных должностей после того, как лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен обвинила его в предательстве и передаче «стратегической информации» противнику.

Вечером 15 февраля партия «Национальное объединение» опубликовала официальное коммюнике, в котором назвала поведение Николя Бэ «аморальным» и объявила о решении отстранить политика от всех занимаемых им должностей, в том числе от должности спикера предвыборной кампании госпожи Ле Пен.

«Мы получили подтверждение, что Николя Бэ, пользуясь доступом к высшим инстанциям предвыборной кампании, уже несколько месяцев передает стратегические и конфиденциальные сведения нашему противнику Эрику Земмуру», — заявили в партии.

«Когда собаку собираются топить, говорят, что у нее бешенство», — лаконично прокомментировал обвинения в свой адрес Николя Бэ в интервью Le Figaro.

«Это лживые обвинения, и я подал жалобу по обвинению в диффамации. У меня даже не было доступа к такого рода информации. В реальности я попросил провести честную дискуссию в исполнительном бюро и в присутствии Марин Ле Пен. В качестве ответа меня отстранили!» Николя Бэ в интервью Le Figaro.

Он также обвинил руководство крайне правой партии в аппаратных играх, отказе вести внутрипартийный диалог, неспособности к самокритике и отстранении неугодных. Все это, по мнению господина Бе, привело к снижению числа сторонников «Национального объединения».

В интервью телеканалу France 5 политик также отметил, что кандидатура Марин Ле Пен сегодня вызывает у французов «некоторое равнодушие», и Эрик Земмур лучше подходит на роль главного соперника действующего президента Эмманюэля Макрона. «Я искренне верю в его кандидатуру, его проект и его стратегию», — подчеркнул он в интервью Le Figaro.

Николя Бэ — самый высокопоставленный, но не первый перебежчик из лагеря крайне правых в лагерь ультраправых. В течение последних недель партию Марин Ле Пен один за другим покидали другие политики. Присоединиться к движению Эрика Земмура «Реконкиста» решили трое евродепутатов и несколько региональных советников из «Национального объединения», а также единственный сенатор от партии Ле Пен Стефан Равье (Stéphane Ravier).

Раскол между Николя Бэ и Марин Ле Пен проходит по идеологической линии. Бэ остается близок с племянницей Ле Пен Марион Марешаль, которая покинула Нацфронт пять лет назад, сразу после президентских выборов 2017 года. Так же, как и Марион Марешаль, Николя Бэ придерживается более правых (с экономической точки зрения) и консервативных взглядов.

Как высокопоставленный представитель французских крайне правых Николя Бэ неоднократно бывал в России. В последний раз он приезжал в Санкт-Петербург в составе большой французской делегации в качестве неофициального наблюдателя за выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Два месяца назад политик вновь выступил с критикой западных санкций в отношении Москвы.

Политические «разборки», раздробленность и хаос в лагере крайне правых идут на пользу действующему президенту, который пока официально не объявил о своем намерении участвовать в выборах. Согласно последним опросам общественного мнения, в первом туре Эмманюэль Макрон набирает около 25% голосов избирателей. За ним следует Марин Ле Пен, за которую готовы голосовать примерно 17,5%. Тройку замыкает Эрик Земмур с 14,5% голосов. Первый тур выборов пройдет во Франции 10 апреля.

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