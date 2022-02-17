Франция объявила о выводе своих военных сил с территории Мали

Франция утром в четверг, 17 февраля, объявила о выводе своих военных сил с территории Мали, где они находились в течение девяти лет. Вместе с солдатами французской операции «Бархан» Мали покинут подразделения стран ЕС из состава европейских сил спецназа «Такуба», которые вместе с военными Франции участвуют в антитеррористической операции в регионе. В совместном заявлении Франция, ее партнеры по коалиции (14 стран ЕС, Норвегия и Канада), а также Евросоюз заявили о решимости продолжать борьбу с группировками террористов в регионе. Конкретные параметры продолжения военной операции против джихадистов на западе Африки, в регионе Сахеля и Гвинейского залива, будут определены в рамках многосторонних переговоров до июня 2022 года.

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Ожидается, что французские военнослужащие, задействованные в Сахеле, покинут Мали в течение ближайших 4–6 месяцев, так как «больше нет политических, оперативных и юридических условий» для продолжения борьбы с терроризмом на территории страны. Новым центром антитеррористической операции в регионе станет Нигер и страны Гвинейского залива.

О выводе французских военных из Мали в этот четверг было объявлено в совместном заявлении 25-ти государств. Это заявление наряду с Францией подписали страны-партнеры по антитеррористической коалиции в регионе африканского Сахеля — 14 государств ЕС, Норвегия и Канада, а также восемь стран западной Африки. Подписантами документа стали также руководящие органы Евросоюза (Европейский совет и Еврокомиссия) и Комиссия Африканского союза (исполнительный орган объединения стран континента).

Les pays sahéliens et voisins, les partenaires internationaux, se sont réunis hier à l’Élysée pour échanger sur la lutte contre la menace terroriste et le soutien à la paix et à la sécurité au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Leur déclaration conjointe :https://t.co/vXMf8CwDOb — Élysée (@Elysee) February 17, 2022

В этом заявлении подчеркивается, что «из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали» силы Франции, ведущие в регионе антитеррористическую операцию «Бархан», а также европейские силы специального назначения «Такуба» (Task Force Takuba) больше не могут «эффективно продолжать» свою военную операцию на малийской территории. Поэтому участники коалиции, европейские страны и Канада, «решили начать скоординированный вывод с малийской территории своих военных средств, задействованных в этих операциях» против террористических группировок.

Решив покинуть территорию Мали, Франция и ее западные страны-партнеры особо подчеркнули, что не намерены прекращать борьбу против террористических группировок в регионе. В своем заявлении они указали, что «в тесной координации с государствами-соседями» Мали и по просьбе «африканских партнеров» эта борьба продолжится. Решено «продолжить совместные действия против терроризма в регионе Сахеля, в частности в Нигере и Гвийнейском заливе». Объявлено о начале «политических и военных консультаций» для «определения параметров» антитеррористических действий к июню 2022 года.

Объявление о выводе войск из Мали было сделано на фоне кризиса в отношениях Парижа и Бамако. Эти отношения ухудшались после прихода к власти военной хунты. В 2020 году военные захватили власть в стране, затем сформировали переходное гражданское правительство, которое глава путчистов полковник Ассими Гойта сместил в результате второго переворота в 2021 году и сам занял пост главы государства.

Малийские лидеры, включая премьер-министра Шогеля Маигу, неоднократно критически отзывались о «колониальной ментальности» французов, посол Франции был выслан из Мали, также хунта потребовала, чтобы страну покинул голландский военный контингент, который должен был сменить французские силы в рамках операции «Такуба» по поддержанию стабильности возле границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

Во Франции констатировали, что в последнее время в Бамако шли на сближение с Россией и сотрудничали с наемниками т.н. «группы Вагнера», при этом малийские власти утверждают, что вагнеровцев на территории страны нет. Во время пресс-конференции 17 февраля в Елисейском дворце президент Эмманюэль Макрон заявил, что российские наемники в Мали заботятся исключительно о собственных финансовых интересах и помогают хунте оставаться у власти.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос, не считает ли он операцию «Бархан» ошибкой, президент Макрон подчеркнул, что в 2013 году Франция отправила свои силы в Мали по запросу малийского правительства, чтобы остановить исламские террористические группировки, захватившие север страны и продвигавшиеся к Бамако, и предотвратить угрозу безопасности граждан Мали. Кроме того, в последующие годы силами операции «Бархан», по словам французского лидера, были достигнуты существенные успехи в борьбе с джихадистами в Сахеле.

Помимо Макрона в Елисейском дворце присутствовали представители Мавритании, Нигера, Чада, стран Гвинейского залима и европейских государств, участвующих в операции «Такуба».

Представитель миротворческой миссии ООН в западноафриканской стране (МИНУСМА) Оливье Сальгадо 17 февраля заявил, что вывод французских войск из Мали несомненно будет иметь последствия, которые миссия пока пытается изучить. «Мы предпримем все необходимые меры, чтобы адаптироваться к новому контексту, чтобы продолжить работу в рамках нашего мандата», — заявил Сальгадо, отметив важность операции «Бархан» в борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе. Его слова приводит AFP. Предполагалось, что французские военные могут приходит на помощь миротворческим силам ООН в случае «серьезной и неминуемой угрозы».

Объявление о начале вывода французских войск из Мали сделано накануне двухдневного саммита ЕС—Африканский союз в Брюсселе.

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