Харки: спустя 60 лет после войны Франция приняла закон о компенсациях сражавшимся за нее алжирцам

Акция протеста молодежи в одном из лагерей для беженцев-харки. Франция, 1976 год.

15 февраля французский парламент одобрил законопроект о компенсациях алжирским военным, сражавшимся за Францию в Алжирской войне, так называемым «харки». Инициатором принятия закона выступил президент Эмманюэль Макрон. Ассоциации алжирских беженцев во Франции считают решение запоздалым.

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Роль «харки» в Алжирской войне

«Харки» (harkis — фр.) — военнослужащие из числа алжирских мусульман, принимавшие участие в Алжирской войне 1954–1962 годов на стороне Франции против Фронта национального освобождения. К концу войны их численность во вспомогательных подразделениях французкой армии составляла примерно 200–250 тысяч человек.

Вопреки Эвианским соглашениям марта 1962 года, положившим конец боевым действиям, оставшиеся в Алжире сторонники Франции из числа местного мусульманского населения были подвергнуты репрессиям. По подсчетам историков, после прихода к власти Фронта национального освобождения были убиты от 100 тысяч до 150 тысяч «харки».

В современном Алжире термин «харки» имеет негативную коннотацию для обозначения коллаборационистов и предателей. Потомки «харки» в Алжире до сих пор частично поражены в гражданских и политических правах.

Эвакуация во Францию

Несмотря на обещания французских военных предоставить всем воевавшим за Францию гражданство, после окончания боевых действий и признания независимости бывшей колонии «харки» столкнулись с большими сложностями при подаче запроса на переезд. Многим отказывали даже в возможности подать прошение на статус беженца.

В отличие от так называемых «пье-нуар» (алжирцев европейского и еврейского происхождения), которые рассматривались властями Франции как репатрианты, «харки» прибывали во Францию как иностранные просители убежища.

В результате в 1962 году во Францию было эвакуировано около миллиона алжирцев европейского происхождения и только 42,5 тысячи харки и членов их семей. К 1968 году численность получивших убежище во Франции «харки» оценивалась в 91 тысячу человек.

Получившие убежище размещались во Франции в транзитных лагерях и специальных поселениях, первое время это были военные палатки и бараки. Беженцев также селили в бывшие тюрьмы, пустовавшие после Второй мировой войны. В лагерях действовал комендантский час и была ограничена свобода передвижения.

На пути к признанию

В 1974 году во Франции был принят закон, закрепивший за «харки» статус ветеранов войны. Последние два лагеря для беженцев «харки» были закрыты только в конце 1976 года, спустя 14 лет после окончания войны, и только после серии бунтов выросшей в этих лагерях молодежи.

Только с начала 2000-х годов французские лидеры стали говорить об ответственности Парижа за судьбы тысяч «харки», «покинутых» французскими властями. В 2003 году президент Жак Ширак «учредил Национальный день памяти харки и других членов вспомогательных формирований французской армии». Об ответственности государства перед бойцами «харки» высказывались также Николя Саркози и Франсуа Олланд.

►Олланд признал вину Франции в трагедии алжирских «солдат империи»

В сентябре 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон попросил прощения у харки и их потомков, напомнив о «долге» Франции перед ее «детьми», «жертвами, брошенными военными» и «жестоком обращении с семьями». Глава государства поручил правительству подготовить законопроект «о признании и возмещении ущерба» семьям «харки».

Принятие закона

15 февраля 2022 года, спустя 60 лет после окончания войны, Национальное собрание и Сенат Франции окончательно одобрили законопроект, в котором выражается «признательность нации» воевавшим за нее алжирцам и устанавливается порядок выплаты компенсаций пострадавшим при переезде. В тексте признаются «недостойные условия», предоставленные беженцам-харки и их семьям во Франции.

Обсуждение текста сопровождалось бурными дебатами в нижней и верхней палатах парламента. В итоге депутатам и сенаторам удалось прийти к компромиссу. Это признание «глубокого разрыва и французской трагедии, темной страницы нашей истории», — прокомментировала принятый парламентом документ замминистра обороны по делам памяти и ветеранов Женевьев Дарьесек.

Закон предусматривает денежную компенсацию в размере от двух до 15 тысяч евро, в зависимости от количества лет, проведенных в лагерях. По оценкам правительства, на эти компенсации могут претендовать порядка 50 тысяч человек. На выплаты планируется потратить 310 миллионов евро в течение ближайших шести лет.

Что думают сами «харки»

Закон вызвал противоречивые реакции не только в стенах парламента, но и среди самих «харки», живущих во Франции. Многие посчитали размер выплат «смехотворным», а заявления властей политическим расчетом накануне выборов.

«Меня этот закон не устраивает», — объясняет в эфире телеканала France 3 Синдия Амуди, председатель ассоциации «Долг памяти», объединяющей несколько тысяч беженцев-«харки» по всей стране. Отец и дед Синдии были бойцами «харки», она сама провела детство в тех самых лагерях для беженцев и с 13 лет борется за моральное признание статуса харки французскими властями.

«Это как приклеить пластырь на гангрену: как можно оценить боль шестидесяти лет? Это может помочь некоторым людям, но все же ставит нас в положение жалобщиков, — говорит Амуди. — Эмманюэль Макрон не единственный, кто сделал жест в нашу сторону перед выборами. До него также делали Франсуа Олланд и Николя Саркози. Потому что как избиратели мы имеем вес».

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