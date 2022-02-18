Брижит Макрон подала в суд на женщин, назвавших ее трансгендерной персоной

Супруга президента Франции Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, распространявших в социальных сетях слухи о том, что она является трансгендерной персоной. Первое заседание по этому делу пройдет в Парижском суде 15 июня. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает AFP.

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В ноябре во франкоязычном сегменте Twitter стали распространяться сообщения о том, что жена Эмманюэля Макрона Брижит родилась мальчиком, и ее настоящее имя — Жан-Мишель Тронё (так зовут брата Брижит Макрон). Сообщения публиковались с хэштегом #JeanMichelTrogneux. В них также утверждалось, что Брижит Макрон не являются матерью своих детей.

Эту теорию в твиттере активно транслировали конспирологи, в частности сторонники движения QAnon, и антипрививочники.

Издание Libération выпустило расследование о том, что за слухами о гендере Брижит Макрон стоит называющая себя журналисткой крайне правая активистка Наташа Рей. Она опубликовала этот фейк в крайне правом издании «Факты и документы». Libération называет ее близкой к крайне правому публицисту Алену Соралю. Сораль — один из главных теоретиков французского антисемитизма, неоднократно судимый.

Вторая женщина, против которой была подана жалоба, называет себя «медиумом». Она ведет блог на YouTube, в котором также появилась информация о том, что Брижит Макрон якобы родилась мальчиком.

К иску присоединился брат Брижит Макрон Жан-Мишель Тронё, а также трое ее детей. Об этом AFP сообщил адвокат семьи. Иск подан на основании статей гражданского кодекса о защите частной жизни. По словам адвоката, Брижит Макрон и ее брат еще в конце также подали жалобу в прокуратуру, чтобы добиться уголовного преследования распространителей слухов по статье о «диффамации». В Елисейском дворце пока не комментируют это дело.

Эмманюэль и Брижит Макрон не в первый раз становятся жертвами слухов об их гендере и сексуальной ориентации. К распространению подобных слухов причастна, в частности, российская пропаганда. Во время первой предвыборной кампании Макрона в 2017 года англоязычный сайт Sputnik опубликовал статью о том, что Макрон является «ставленником богатого гей-лобби». В этом же году в издании «Комсомольская правда» было опубликовано интервью с упомянутым выше Аленом Соралем, в котором он назвал Макрона «веселым геем».

Официальные российские СМИ также с энтузиазмом подхватили слухи о гендере Брижит Макрон. В конце декабря агентство РИА Новости опубликовало текст с заголовком «Францией правят трансгендеры». А на телеканале «Россия-24» 18 февраля показали сюжет под названием: «Брижит Макрон докажет в суде, что она не трансгендер».

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