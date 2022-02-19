В Париже прошла антивоенная демонстрация в знак солидарности с Украиной

В Париже прошли демонстрация и митинг в поддержку суверенитета Украины

В субботу, 19 февраля, на фоне эскалации в Донбассе в Париже прошли демонстрация и митинг против российской агрессии в поддержку суверенитета Украины.

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Антивоенная демонстрация стартовала от Центра Помпиду и завершилась митингом на площади у фонтана Невинных. В ней приняли участие порядка двухсот человек.

Колонна демонстрантов прошла по парижским улицам, скандируя «Путин — террорист», «Крым и Донбасс — это Украина», « Нет капитуляции перед Путиным». Некоторые прохожие приветствовали демонстрантов с украинскими флагами.

Акция солидарности с Украиной состоялась по инициативе Объединения украинцев Франции (Union des Ukraniens de France) при поддержке ряда организаций.

Вице-президент организации Жан-Пьер Пастернак в комментарии RFI отметил, что акции в поддержку Украину в эти дни проходят и в других городах Франции (Лилль, Лион) и в других европейских странах.

«Наша цель — обратиться к Франции, к Европейском союзу, к мировому сообществу, потому что российская агрессия в Украине ставит под угрозу стабильность всего мира», — сказал он. «Франция, Европа не делают достаточно. Такие санкции, как запрет на банковские операции (российских) олигархов, санкции, затронувшие бы ближайшее окружение Путина, нужно вводить до, а не после», — считает представитель объединения.

Организаторы также акции осудили «клише, которыми изобилуют французские медиа» относительно происходящего в и вокруг Украины и заявления некоторых французских политиков (в частности ультраправого Эрика Земмура), а также «немыслимое попустительство, которым пользуется Россия».

К демонстрации среди прочих присоединилась французская ассоциация Russie-Libertés в поддержку прав и свобод в России. На митинге свою солидарность с Украиной выразили представители украинской, литовской, польской, диаспор.

Предыдущая парижская акция в поддержку Украины прошла 29 января. В ней приняли участие десятки человек. Как отметили организаторы, в том митинге помимо украинской участвовали представители ряда других диаспор, в том числе белорусской, грузинской и российской.

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