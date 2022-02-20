Париж: Макрон и Путин согласны с тем, что дипломатическое решение — приоритет

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели очередные телефонные переговоры в связи с кризисом вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне эскалации в Донбассе. В Елисейском дворце заявили, что президенты согласились «с необходимостью уделять приоритетное внимание дипломатическому решению нынешнего кризиса и сделать все возможное для его достижения».

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Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон и Путин договорились провести интенсивную работу, чтобы уже в «ближайшие часы» состоялась встреча трехсторонней контактной группы (уполномоченные представители Украины, России, ОБСЕ). Цель встречи — добиться от сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения, отметили в Париже.

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон и Путин договорились возобновить работу в рамках «нормандского формата» — «на основе переговоров и предложений, сделанных Украиной в последние дни».

В Париже подчеркнули, что Эмманюэль Макрон и Владимир Путин согласились «с необходимостью уделять приоритетное внимание дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса и сделать все возможное для его достижения». «В этих целях интенсивная дипломатическая работа будет вестись в ближайшие дни и ближайшие недели», — отметили в Елисейском дворце.

Сообщается, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни.

Если по итогам этой дипломатической работы «все условия будут соблюдены», должна состояться «встреча на высшем уровне с целью определить новый порядок мира и безопасности в Европе», — заявили в Елисейском дворце.

В Кремле заявили, что «с учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц „нормандского формата“».

Как указали в Кремле, Владимир Путин в разговоре с Эмманюэлем Макроном сказал, что причиной эскалации на востоке Украины считает «провокации украинских силовиков». Путин заявил также о «накачке натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами» и о том, что мирным жителям «ДНР» и «ЛНР» «приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов».

Ранее в Киеве подчеркивали, что не планируют наступление на Донбасс и призывали не верить заявлениям самопровозглашенных, поддерживаемых Россией «ДНР» и «ЛНР». Украина сообщала о гибели двух военных в ходе обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов 19 февраля. На Западе выражали беспокойство в связи с тем, что провокации и инсценировки могут быть использованы для начала масштабного российского вторжения. Прездент США Джо Байден обвинил Россию в поиске ложного предлога для военной операции.

Владимир Путин еще раз сказал в разговоре с Эмманюэлем Макрном, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». А также призвал США и НАТО «со всей серьезностью» отнестись к российским требованиям «гарантий безопасности» и отреагировать на них «конкретно и по существу». Россия требует гарантий неприсоединения Украины к блоку НАТО и возращения НАТО к позициям 1997 года, когда страны Восточной Европы не входили в Североатлантический альянс.

Зеленский поддержал неотложный созыв ТКГ

После переговоров с российским президентом Эмманюэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым президент Франции созванивался накануне вечером. В ходе воскресного разговора президент Украины поддержал неотложный созыв трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины в Донбассе. Зеленский добавил, что проинформировал президента Франции о «новых провокационных обстрелах».

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

В Елисейском дворце сообщили, что Эмманюэль Макрон в новом разговоре с Владимиром Зеленским еще раз приветствовал хладнокровие своего украинского коллеги на фоне нынешнего кризиса и его «решимость предотвратить эскалацию». «Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня», — отметили в Париже.

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