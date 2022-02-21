Власть и большие деньги: кандидаты в президенты Франции рассказали о своих экономических программах

Кандидаты в президенты Франции представили свои экономические программы представителям французского бизнеса. Если точнее — участникам объединения Medef, включающего в себя 800 тысяч компаний, в том числе самых крупных. Роль Medef высока не только в экономической, но и в политической жизни страны.

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Кандидаты в президенты выступили перед Medef* утром 21 февраля в парижском стартап-кампусе STATION F.

Презентации сделали все важнейшие кандидаты, кроме двух ответивших отказом представителей левого политического спектра — Жан-Люка Меланшона (главы крайне левой партии «Непокорная Франция») и Кристиан Тобира (экс-министра юстиции в социалистическом правительстве президента Олланда). Не было и Эмманюэля Макрона, который пока еще официально не объявил о выдвижении на новый срок.

Каждому из шестерых выступающих предложили изложить свое видение экономического развития страны за 10 минут, а затем в течение 20 минут ответить на вопросы членов MEDEF при посредничестве журналистов телекомпании BFMTV. По данным экономического издания L’Opinion, в зале STATION F присутствовало более четырехсот «медефовцев».

Французская экономика выходит из санитарного кризиса, но сталкивается с нехваткой рабочей силы и инфляцией, отметило агентство France-Presse перед выступлением кандидатов.

Нужно также отметить, что согласно данным всех социологических исследований, проведенных во Франции в последние полгода, первое место в списке приоритетов у жителей страны занимает «повышение покупательной способности».

Что сказал глава Medef

Первым выступил президент Medef Жоффруа Ру де Безье. Он выразил сожаление тем, что «в ходе этой президентской кампании очень мало говорят об экономике». «Такое часто случается во время президентских кампаний, но сейчас это особенно бросается в глаза. Мы говорим о важных темах, таких как идентичность или иммиграция, […] но мы совсем не говорим об экономике», — продолжил он. «Политические предложения» кандидатов по повышению заработной платы «не очень убедительны», оценил Жоффруа Ру де Безье, подчеркнув, что предложения должны исходить, прежде всего, от самих компаний. «Сегодня […] сильная инфляция, и в компаниях и филиалах полным ходом идут переговоры (о повышении зарплат) и […] мы наблюдаем значительный рост, особенно в тех профессиях, которые испытывают трудности с набором персонала», — добавил президент Medef. «Совершенно очевидно», что «снижение налогов на производство» «ускорит […] создание постоянных рабочих мест в стране», — также сказал Жоффруа Ру де Безье.

Что предложили кандидаты

Первым среди кандидатов выступил Янник Жадо, представитель партии Европа-Экология-Зеленые (EELV).

«Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, связаны с бездействием в области климата», — пояснил Жадо. И предложил «пакт экологического патриотизма». «Экологический переход будет осуществлен с помощью бизнеса, или он не будет осуществлен», — заявил кандидат от «зеленых», призвав предпринимателей к мобилизации. Жадо сказал, что компании, прилагающие «значительные усилия» по снижению «углеродного следа», должны пользоваться налоговыми льготами, а другие будут «дискриминироваться».

Янник Жадо. AP - Michel Euler

Он предложил тратить 25 миллиардов евро ежегодно на инфраструктуру для «экологического перехода» и поддержку исследований в этой области.

Кандидат от «зеленых» хочет вернуть ISF (т.н. «солидарный налог на богатство», существовавший во Франции в 1981–2017 гг.), мотивируя это тем, что «самые богатые выбрасывают гораздо больше CO2, чем средний французский житель». Возврат ISF должен коснуться активов свыше 2 млн евро, которые будут облагаться по прогрессивной шкале (1% налога на активы от 2 до 8 миллиардов евро, 2% — от 8 миллионов до 1 миллиарда и 3% — от 1 миллиарда и выше).

Жадо также предложил предприятиям увеличить минимальную заработную плату на 10% — до 1400 евро «чистыми», и пообещал перейти к концу своего пятилетнего президентского срока к 1500 евро, даже если это повлияет на уровень инфляции.

Выступавший следом глава Французской коммунистической партии (PCF) Фабьен Руссель заявил о намерении «взять власть над финансами» и национализировать крупные банки и страховые компании, а также EDF (крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор АЭС), железнодорожную компанию SNCF, почту (La Poste), телекоммуникационную компанию Orange...

Кандидат пообещал, что если его изберут в Елисейский дворец, то он изменит «систему, которая больше не является устойчивой ни в экологическом, ни в социальном плане». В частности, он указал на договоры о свободной торговле, которые «установили неограниченную конкуренцию между странами совершенно разного характера и развития».

Фабьен Руссель. AP - Michel Euler

Руссель выступил за развитие атомной энергетики. (К слову, активным сторонником развития «мирного атома» является и Эмманюэль Макрон).

«Мы предлагаем шок спроса путем повышения заработной платы, но также и шок предложения», — высказался коммунист о главном вопросе, волнующем французов.

Затем выступила Валери Пекресс, кандидатка от правой, «голлистской» партии «Республиканцы».

Пекресс заявила, что она — единственный кандидат в президенты, «который имеет смелость сказать: „Тратить меньше и работать больше в течение всей жизни“». Она предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, упростить администрацию с целью вдвое сократить время обработки всех административных документов, ликвидировать 200 тысяч должностей государственных служащих и отменить 10 миллиардов производственных налогов в год (из общей суммы налоговых поступлений в 70 миллиардов евро в год, отмечает BFMTV).

Валери Пекресс. AP - Michel Euler

Госпожа Пекресс высказала пожелание, чтобы государство «вновь стало союзником» предприятий. Государственные деньги должны «тратиться меньше и лучше», «потому что налоговое бремя должно быть облегчено», заявила Пекресс.

Она также пообещала создать «благоприятные условия» для инвестиций во французскую экономику, а для этого выразила намерение «упростить жизнь» предпринимателям.

Коснулась она и вопроса зарплат, заявив, как и глава Medef, о том, что «в этом году будет очень значительное увеличение заработной платы», с учетом инфляции и нехватки рабочей силы. Но «я хочу создать национальную обсерваторию по заработной плате», потому что «в некоторых отраслях добиться повышения зарплаты гораздо труднее, чем в других, в частности, потому что в них действуют регулируемые цены», — подчеркнула госпожа кандидат. Для повышения зарплат Пекресс хочет снять 3% пенсионных взносов со всех зарплат, «чтобы создать настоящий шок покупательной способности».

Затем слово было предоставлено мэру Парижа, кандидатке от Соцпартии (PS) Анн Идальго. Она заявила о намерении претворить в жизнь «четыре промышленных одиссеи»: «экологический переход, здравоохранение, мобильность, цифровые технологии».

Идальго, так же, как и остальные кандидаты, выразила намерение повысить зарплаты. Социалистка предложила повышение сразу на 15% (т.е. примерно на 200 евро «чистыми» в месяц), а затем еще и созыв «конференции по зарплате с участием объединений работодателей и профсоюзов». Кандидатка от PS назвала отмену «налога на богатство» (ISF) «тотальной ошибкой» и заявила о намерении вернуть его. По ее подсчетам, это должно принести казне 5 дополнительных миллиардов евро в год.

Анн Идальго. AP - Michel Euler

Кандидатка от социалистов — также, как и Янник Жадо из партии Европа-Экология-Зеленые — хочет остановить развитие ядерной энергетики. Идальго считает, что атом должен использоваться только в качестве «переходного источника энергии», и обещает больше не строить новых реакторов.

Кандидатка от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в дебюте своего обращения к Medef выразила намерение защищать французский бизнес. Компании «являются основой французской мощи», необходимо «позволить им уверенно проецировать себя в будущее, развивать свою деятельность без помех и, когда речь идет о наших национальных флагманах, становиться лидерами Европы и мира», — сказала Ле Пен.

Она тоже предложила снижение налогов на производство («значительная часть будет заключаться» «в отмене налога на имущество предприятий»). Заявила Ле Пен и о намерении добиваться возвращения производств во Францию. Представительница «Национального объединения» выступает за развитие атомной энергетики.

«Сегодня мы должны вкладывать огромные средства не только в покупательную способность, но и в повышение рождаемости», — сказала Ле Пен, подчеркнув при этом, что выступает против предложения другого (крайне правого) кандидата, полемиста Эрика Земмура о «стимулировании рождаемости в сельской местности»: «Нам нужны французские дети, где бы они ни родились…».

Эрик Земмур и Марин Ле Пен. AP - Michel Euler

Ле Пен пообещала отмену подоходного налога для людей моложе 30 лет, а также меры по стимулированию более раннего выхода молодежи на работу — вместо «получения (такого) высшего образования, которое не гарантирует им возможности трудоустройства».

Эрик Земмур, который получил слово последним среди кандидатов, выступает за массивное снижение налогов, «экономический патриотизм» (в частности, хочет ввести обязательство отдавать предпочтение французской продукции при госзакупках, и ввести специальный индекс («Patrie-score») для товаров, чтобы обозначать, насколько они французского происхождения)…

«Я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь вами еще больше, когда вижу, в каких экономических условиях вы работаете», — начал он свое выступление, обращаясь к предпринимателям. И заявив, что существующая система «не облегчает им задачу»: налоги, национальные и европейские правила — все это «препятствия на пути к успеху».

Земмур намерен снизить налоги на производство на 30 миллиардов евро. Кроме того, обещано снижение ставки корпоративного налога до 15% для малого бизнеса и упрощение административных процедур.

Полемист уделил большое внимание критике действующей власти: «Эммануэль Макрон не сдержал своих обещаний и ничего толком не реформировал за весь свой пятилетний срок».

Какие шансы у кандидатов на воплощение экономических программ

Согласно последнему опубликованному соцопросу (его провела соцслужба OpinionWay), лидером президентской гонки по-прежнему остается Эмманюэль Макрон (25%). Вслед за ним идет Марин Ле Пен (17%). У Эрика Земмура и Валери Пекресс — по 14%, у Жан-Люка Меланшона — 10%. У остальных кандидатов — пока совсем мизерные шансы на выход во второй тур: у Янника Жадо — 5%, у Фабьена Русселя — 4%, у Анн Идальго — 3%…

* Medef — фр. Le Mouvement des entreprises de France — Движение предпринимателей Франции.

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