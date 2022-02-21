Что французская оппозиция говорит о российском кризисе и роли в переговорах Эмманюэля Макрона?

Крайне правые французские кандидаты в президенты выступают с критикой НАТО на фоне скопления российских войск на границе с Украиной

Что оппозиционные кандидаты в президенты Франции говорят о кризисе, связанном с концентрацией российских войск на границе Украины, о требованиях Москвы к НАТО и роли президента Эмманюэля Макрона в переговорном процессе?

Реклама Читать далее

Крайне правые и крайне левый кандидаты приветствуют попытки Эмманюэля Макрона снизить уровень напряженности, но критикуют то, что они называют «проамериканской направленностью» Франции. На фоне переброски российских войск к украинским границам (в т.ч. на белорусско-украинскую границу) некоторые французские кандидаты делают упор на критике НАТО, а не Российской Федерации.

Ле Пен: Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, а Крым — часть РФ

Кандидат от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью France Inter, France Info и Le Monde заявила, что для снижения напряженности «было бы резонным признать, что Украина не войдет в НАТО». По ее словам, Украина должна оставаться «буферным государством» между РФ и НАТО, «нейтральным в международном плане».

Marine Le Pen : "Il faut réclamer à la Russie de sortir du Donbass, il faut reconnaître l’intégration de la Crimée à la Russie, et il faut que l’Ukraine reste un état tampon, neutre sur le plan international." #QuestionsPol pic.twitter.com/DMm8ebovli — France Inter (@franceinter) February 20, 2022

Отказ от включения в альянс Украины — одно из главных требований, с которым власти России в декабре обратились к США и НАТО на фоне переброски своих войск на границу с Украиной. В Москве требуют также отвода сил НАТО к позициям 1997 года, когда страны Восточной Европы не входили в альянс.

Ле Пен считает, что «специфика» Украины в том, что страна разделена: часть ее населения «смотрит в сторону России, а другая часть — в сторону Европы». Интеграции Украины в НАТО желает в большей степени США, чем часть населения самой Украины, говорит Ле Пен. Североатлантический альянс, который был «инструментом обороны», превратился, по ее словам, в «гигантскую машину продажи американского оружия» под управлением Вашингтона.

Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в украинской Конституции. Порядка 60% украинцев выступили бы за присоединение к НАТО на гипотетическом референдуме. Среди тех, кто точно бы принял участие в таком голосовании, сторонников вступления в НАТО почти 68%, писала Би-би-си со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии от середины декабря 2021 года.

Кандидат от «Нацобъединения» Марин Ле Пен также заявила, что «нужно признать интеграцию» аннексированного Крыма в состав Российской федерации, поскольку, по её словам, «все знают», что Крым не вернется в состав Украины.

«Я думаю, мы должны, очевидно, требовать от России окончательно уйти из Донбасса. Я думаю, что нужно реализовать Минские соглашения, то есть предоставить Луганской и Донецкой „республикам“ автономию, которая была предусмотрела Минскими соглашениями», — добавила Ле Пен.

Такие шаги, с ее точки зрения, позволят добиться того, чтобы «все вернулись по домам», и избежать войны.

Франция, как говорит Ле Пен, в переговорном процессе не должна быть в роли «спикера» НАТО и Европейского союза, но быть в роли государства, находящегося на «равноудаленном» расстоянии от США и от России. В этой связи она раскритиковала Эмманюэля Макрона, который, как говорит Ле Пен, отказался от выстраивания особых отношений с РФ и вписался в общую политическую линию ЕС и НАТО.

В марте 2017 года, в разгар президентской кампании во Франции, Марин Ле Пен встречалась в Кремле с Владимиром Путиным. В 2014 году Первый Чешско-российский банк (ПЧРБ) выдал партии Ле Пен кредит в 9,4 млн евро. Позднее долг был перепродан российской компании «Авиазапчасть», которая требовала вернуть долг через суд. «Нацобъединение» пришло к мировому соглашению с «Авиазапчастью» летом 2020 года. В ноябре 2020 года российский кредитор Ле Пен попал под санкции США.

Земмур: «Расширение НАТО — большая геополитическая проблема»

Еще один ультраправый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур на фоне российского кризиса выступил с критикой НАТО. Постепенное расширение на Восток НАТО в интервью Europe 1, CNews и Les Echos он назвал «большой геополитической проблемой», которую «Россия воспринимает как агрессию».

Он выступил за «большой европейский мирный договор», который бы предусматривал соблюдение Россией суверенитета Украины и обязательство Запада не включать Украину в НАТО.

Ультраправый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Julien de Rosa AFP/Archivos

Земмур полагает, что дипломатические инциативы Эмманюэля Макрона «обречены на провал», потому что в России на французских переговорщиков смотрят как на «маленьких телеграфистов Вашингтона», и в этом смысле слово Франции «ничего не стоит».

По последним данным французского института изучения общественного мнения Ifop, Земмур мог бы занять второе место в первом туре президентских выборов, если бы голосование проходило 18 февраля. За Земмура готовы были бы голосовать 16,5% французских избирателей, что обеспечило бы ему выход во второй тур вместе с Эмманюэлем Макроном, у которого 25% поддержки.

Судя по опросу, Земмур на полпроцента опережает Марин Ле Пен и на полтора процента — кандидата от правых «Республиканцев» Валери Пекресс. При этом пока ультраправый политик и публицист еще далек от получения 500 подписей мэров французских коммун, необходимых для формального выдвижения.

Меланшон: Франция не должна равняться ни на Москву, ни на Вашингтон

Кандидат с противоположного политического фланга — крайне левого — на фоне переброски российских войск на границы с Украиной вместе с крайне правыми критикует «упорную про-американскую направленность Франции».

В интервью France 3 Жан-Люк Меланшон сказал, что «французы не должны равняться» ни на Москву, ни на Вашингтон. В связи с этим он напомнил о том, что Шарль де Голль в 1966 году вывел Францию из военных командных структур НАТО, назвав такой подход «сбалансированным».

Переговорные позиции Эмманюэля Макрона в диалоге с РФ в связи с этим Меланшон назвал «несолидными», хотя сами попытки снизить напряженность со стороны французского президента — «хорошая вещь».

Лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон AFP - PATRICK HERTZOG

Свое видение разрешения нынешнего кризиса крайне левый кандидат сформулировал так: «Россия не должна пересекать границу с Украиной (…), американцы не должны пытаться аннексировать Украину в НАТО». Напомним, что курс на вступление в НАТО прописан в Конституции Украины. Меланшон, говоря о возможности «аннексии» Украины Североатлантическим альянсом, не упомянул о том, что Россия уже пересекла границу Украины, аннексировав Крым и оказав поддержку боевикам в Донбассе.

На данный момент соцопрос Ifop отдает Меланшону пятое место в президентской гонке (10,5%).

Пекресс: с Россией нужно вести разговор «со стальной жесткостью»

Кандидат от правых «Республиканцев» Валери Пекресс, которой опрос Ifop отдает 15% поддержки, считает, что с Россией нужно вести разговор «со стальной жесткостью». Как она на днях заявила в интервью France Culture, если акты агрессии против Украины продолжатся, необходимы жесткие санкции.

Кандидат от правых «Республиканцев» Валери Пекресс. AP - Francois Mori

«Сейчас нужно, чтобы Россия отвела (войска от границ с Украиной). Если Россия отойдет, все снова станет возможным: переговоры о настоящей конференции по безопасности в Европе и заявление Украине, что ее прием в НАТО не стоит на повестке дня. Но это требует немедленной деэскалации и отвода (российских войск)», — заявила Пекресс.

Жадо: «Агрессора зовут Владимир Путин»

Кандидат от «Зеленых» Янник Жадо в свою очередь осуждает «потворство» ряда французских кандидатов Москве. В интервью BFM TV в середине февраля он подчеркнул, что Владимир Путин — диктатор, который угрожает Украине, демократической стране и стране-союзнице ЕС. «Соединенные Штаты иногда играли плохую роль в истории, но в Украине агрессора зовут Владимир Путин», — сказал он.

Янник Жадо считает, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону вместо визита в Кремль следовало организовать в Киеве европейский «мини-саммит», чтобы показать европейское единство в вопросах защиты Украины, ее демократии и территориальной целостности.

Кандидат от партии зеленых Янник Жадо. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться