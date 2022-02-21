Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за признания Путиным «ЛДНР»

Президент Франции требует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с решением Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных образований на востоке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН и принятия «точечных европейских санкций» в связи с признанием Владимиром Путиным т.н. «ДНР» и «ЛНР», сообщили в Елисейском дворце.

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Президент Франции осуждает решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных сепаратистских образований на востоке Украины.

«Речь явно идет об одностороннем нарушении международных обязательств России и нарушении суверенитета Украины», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН и принятия «точечных европейских санкций» в связи с решением Путина.

Как позже сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Украина также требует экстренно созвать Совета Безопасности ООН и уже обратилась в Совбез с таким запросом.

В связи с ситуацией между Россией и Украиной президент Эмманюэль Макрон вечером 21 февраля созвал совет по обороне в узком составе, сообщили в Елисейском дворце.

После заявления Путина о признании «ДНР» и «ЛНР» президент Франции провел переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Германия, Франция и США резко осудили решение президента России, говорится в сообщении кабинета министров ФРГ по итогам трехсторонних переговоров. «Этот шаг не останется без ответа», — подчеркивается в берлинском коммюнике. Отмечается, что канцлер и президенты выразили солидарность с Украиной и «высоко оценили сдержанную реакцию» Украины на события понедельника.

Они договорились сохранять приверженность территориальной целостности страны и приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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