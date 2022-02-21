Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за признания Путиным «ЛДНР»
Опубликовано:
Президент Франции Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН и принятия «точечных европейских санкций» в связи с признанием Владимиром Путиным т.н. «ДНР» и «ЛНР», сообщили в Елисейском дворце.
Президент Франции осуждает решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных сепаратистских образований на востоке Украины.
«Речь явно идет об одностороннем нарушении международных обязательств России и нарушении суверенитета Украины», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Эмманюэль Макрон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН и принятия «точечных европейских санкций» в связи с решением Путина.
Как позже сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Украина также требует экстренно созвать Совета Безопасности ООН и уже обратилась в Совбез с таким запросом.
В связи с ситуацией между Россией и Украиной президент Эмманюэль Макрон вечером 21 февраля созвал совет по обороне в узком составе, сообщили в Елисейском дворце.
После заявления Путина о признании «ДНР» и «ЛНР» президент Франции провел переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Германия, Франция и США резко осудили решение президента России, говорится в сообщении кабинета министров ФРГ по итогам трехсторонних переговоров. «Этот шаг не останется без ответа», — подчеркивается в берлинском коммюнике. Отмечается, что канцлер и президенты выразили солидарность с Украиной и «высоко оценили сдержанную реакцию» Украины на события понедельника.
Они договорились сохранять приверженность территориальной целостности страны и приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться