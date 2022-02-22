В Елисейском дворце оценили телеобращение Путина как «параноидальное»

В Елисейском дворце усмотрели «параноидальные» черты в часовом телеобращении Владимира Путина, показанном на российском телевидении вечером 21 декабря. Оно завершилось заявлением Путина о признании т.н. «ДНР» и «ЛНР» как независимых государств.

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Владимир Путин в своем «политико-историческом», «обвинительном» телеобращении смешал «ригидные» и «параноидальные» умозаключения, отметили в окружении французского президента.

Эмманюэль Макрон упоминал о том, что Путин, с которым он встречался в Кремле в феврале 2022 года «был уже не тем», кого Макрон видел в декабре 2019 года, в ходе их предыдущей встречи, отмечает источник в Елисейском дворце.

За это время президент России стал «более закостенелым, более изолированным», в нем произошел своего рода «идеологический сдвиг и сдвиг на тему безопасности», продолжили в окружении Макрона.

В Париже не исключают дальнейшего усугубления ситуации со стороны России и заявляют об особой важности тесной координации с союзниками в нынешних условиях.

Президент Франции Эмманюэль Маркон осудил решение Путина о признании независимости самопровозглашенных «республик» на востоке Украины и потребовал срочного созыва Совета Безопасности ООН.

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